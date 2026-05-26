Blessure d'Antoine Dupont : Grande nouvelle pour le Stade Toulousain !

Axel Cornic

En cette fin de saison très animée en Top 14, Antoine Dupont et le Stade Toulousain ne semble pas être au mieux. Les triples Champions de France en titre restent en effet sur une défaite face à La Rochelle (38-10), avec le demi de mêlée de 29 ans qui avait dû déclarer forfait à la dernière minute à cause d’une blessure à la cuisse.

Réputé intouchable, le Stade Toulousain a montré quelques signes de faiblesse cette saison. Et que dire d’Antoine Dupont ? La star du rugby français n’a toujours pas retrouvé le niveau qui était le sien avant sa grave blessure au genou droit en mars 2025, avec des prestations parfois inquiétantes. L’élimination en Champions Cup n’a fait que confirmer la tendance, avec le Top 14 qui reste désormais le dernier objectif si on veut éviter la saison blanche dans le club haut-garonnais.

Toulouse perd à La Rochelle sans Dupont Large leader au classement, le Stade Toulousain devrait directement se qualifier pour les demi-finales de Top 14 lors des deux dernières journées. Mais Dupont et ses coéquipiers auraient déjà pu le faire, sans quelques faux pas face à Clermont et plus récemment le Stade Rochelais. Il faudra donc engranger au moins deux points face au LOU le 30 mai, puis sur la pelouse du Racing 92 le 6 juin, afin de clore les débats et pouvoir calmement penser à un éventuel quatrième Bouclier de Brennus consécutif.