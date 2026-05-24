Antoine Dupont zappé : Le «meilleur demi de mêlée du rugby actuel» est à l’UBB

Axel Cornic

Gravement blessé au genou droit, Antoine Dupont est revenu à la compétition en novembre dernier, mais peine pour le moment à retrouver son meilleur niveau. Et pendant ce temps-là d’autres brillent comme Maxime Lucu, qui vient de remporter sa deuxième Champions Cup consécutive avec l’Union Bordeaux-Bègles.

Après avoir remporté le première titre de sa jeune histoire la saison dernière, l’UBB a récidivé avec une nouvelle victoire en finale de la Champions Cup. Et quelle victoire, puisque les coéquipiers Bordelo-bèglais ont totalement surclassé le Leinster, qui a pourtant remporté la compétition à quatre reprises.

« Avec Maxime Lucu, ils disposent sans doute du meilleur demi de mêlée du rugby actuel » Les stars comme Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey ont réalisé une grosse prestation, mais c’est surtout Maxime Lucu qui a crevé l’écran. Et on ne le dit pas seulement en France, puisque de l’autre côté de la Manche on pense également que le capitaine de l’UBB a atteint un très haut niveau... dépassant même un certain Antoine Dupont ! « Avec Maxime Lucu, ils disposent sans doute du meilleur demi de mêlée du rugby actuel, ce qui n’est pas peu dire quand on sait qu’Antoine Dupont est le capitaine de l’équipe de France » a notamment annoncé la BBC.