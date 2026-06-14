«C’est une personne incroyable» : Un international français s’enflamme pour Karim Benzema

Présent avec les Bleus en Amérique du Nord pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), Théo Hernandez évolue depuis un an en Arabie saoudite, du côté d’Al-Hilal. Alors que Karim Benzema l’a rejoint il y a quelques mois, le défenseur français s’est réjoui de pouvoir évoluer avec l’ancien du Real Madrid.
Jouer en Arabie saoudite n’a pas empêché Théo Hernandez de poursuivre son aventure en équipe de France. Le frère de Lucas fait partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet), lui qui a rejoint Al-Hilal l’été dernier.
« Benzema nous donne beaucoup de courage »
Là-bas, Théo Hernandez a pu retrouver Karim Benzema, s'engageant avec la formation saoudienne durant l’hiver. Une recrue majeure aux yeux du défenseur, interrogé par Marca. « Il est bien avec nous, il est en très bonne forme physique, c'est une personne incroyable, un super joueur, et il nous donne beaucoup de courage », a-t-il confié. Les deux joueurs avaient déjà eu l’occasion d’évoluer ensemble en équipe de France.
« J'espère revenir jouer en Europe un jour »
Relancé sur son départ en Arabie saoudite, Théo Hernandez explique : « Je suis très content, je ne m’attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Quand les gens te disent de faire attention là-bas, en réalité, ce n’est pas du tout le cas. Je me suis très bien adapté à l’équipe et à la ville, et le plus important, c’est que ma famille, ma femme et mes enfants, vont bien eux aussi. » Pour autant, l’international français n’exclut pas un retour en Europe : « J'espère revenir jouer en Europe un jour. J'ai signé pour trois ans en Arabie et je suis heureux. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère revenir en Europe. »