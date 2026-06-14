«C’est une personne incroyable» : Un international français s’enflamme pour Karim Benzema

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent avec les Bleus en Amérique du Nord pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), Théo Hernandez évolue depuis un an en Arabie saoudite, du côté d’Al-Hilal. Alors que Karim Benzema l’a rejoint il y a quelques mois, le défenseur français s’est réjoui de pouvoir évoluer avec l’ancien du Real Madrid.

Jouer en Arabie saoudite n’a pas empêché Théo Hernandez de poursuivre son aventure en équipe de France. Le frère de Lucas fait partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet), lui qui a rejoint Al-Hilal l’été dernier.

« Benzema nous donne beaucoup de courage » Là-bas, Théo Hernandez a pu retrouver Karim Benzema, s'engageant avec la formation saoudienne durant l’hiver. Une recrue majeure aux yeux du défenseur, interrogé par Marca. « Il est bien avec nous, il est en très bonne forme physique, c'est une personne incroyable, un super joueur, et il nous donne beaucoup de courage », a-t-il confié. Les deux joueurs avaient déjà eu l’occasion d’évoluer ensemble en équipe de France.