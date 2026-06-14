Coup de boule de Zidane : Vikash Dhorasoo balance un secret sur sa réaction dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était il y a 20 ans, lors de la finale de la Coupe du monde 2006. Zinedine Zidane perdait ses nerfs et se faisait expulser après avoir asséné un coup de tête devenu célèbre à Marco Materazzi. Vikash Dhorasoo est d'ailleurs revenu sur cette soirée si particulière.

C'est un geste qui restera dans l'histoire du football français. Lors de la finale de la Coupe du monde 2006, perdue aux tirs-au-but contre l'Italie, Zinedine Zidane est expulsé après avoir assené un coup de tête à Marco Materazzi. Présent lors de ce Mondial, Vikash Dhorasoo a raconté la façon dont il avait vécu la situation.

Dhorasoo revient sur le coup de boule de Zidane « Le moment du coup de boule, on ne le voit pas du tout. Je ne le verrai que le lendemain, je crois. On s’est tous dit qu’il s’était passé quelque chose de grave car Zidane, quand il est expulsé, il ne réclame rien, il rentre au vestiaire. Il sait qu’il a fait quelque chose de grave. Il prend un rouge, et c’est normal. C’est Buffon qui court après l’arbitre. On ne peut pas être heureux d’une expulsion de quelqu’un, mais quand on est l’Italie à ce moment-là, ils vont finir à onze contre dix, ils ont le meilleur joueur de l’équipe adverse qui est expulsé… Ils ne peuvent qu’être contents. Nous, notre rôle de joueur, et du staff, c’est de réagir de façon très positive à tout ce qui peut arriver. Quand l’Italie égalise, on ne panique pas, quand Zizou prend un rouge, on se réorganise », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.