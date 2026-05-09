Kylian Mbappé critiqué par les supporters du Real Madrid : Ça rappelle un épisode avec Karim Benzema

Pour Kylian Mbappé, rejoindre le Real Madrid était un rêve, mais voilà que c’est un cauchemar qu’il vit actuellement. En effet, malgré ses buts, le Français est sous le feu des critiques, que ce soit de la part des médias que des supporters, qui sont même allés jusqu’à réclamer son départ. Mbappé est chahuté comme Karim Benzema avait d’ailleurs pu l’être avant lui.
La deuxième année de Kylian Mbappé au Real Madrid est très compliquée. En effet, au cours des derniers mois, les polémiques se sont accumulées pour le Français et voilà qu’aujourd’hui, la situation serait plus tendue que jamais. Blessé, le numéro 10 merengue s’est rendu en Italie avec Ester Exposito, de quoi déclencher la colère des supporters du Real Madrid qui réclament aujourd’hui le départ de Kylian Mbappé. Et pour ne rien arranger, voilà qu’une fracture serait en train de naitre entre l’ancien du PSG et le reste de ses coéquipiers.
Après Benzema, l’histoire se répète
La situation de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions en Espagne. L’attaquant du Real Madrid est vivement critiqué, mais voilà que d’autres sont passés par là avant lui, à commencer par Karim Benzema. En effet, pour L’Equipe de Greg, Andrès Onrubia, journaliste pour AS, a raconté : « Je me souviens de Benzema. Il a fait une saison un peu irrégulière et tout le monde a demandé à Florentino Pérez de le faire partir. Même Gareth Bale qui a fait l’histoire du Real Madrid, qui a été très important dans les victoires en Ligue des Champions, était ciblé par les médias espagnols ».
« Au Real Madrid, ils ont critiqué tout le monde, Cristiano Ronaldo, tout le monde »
En mars dernier, Kylian Mbappé s’était d’ailleurs prononcé sur les critiques dont il pouvait faire l’objet en Espagne. C’est ainsi que l’attaquant du Real Madrid avait expliqué : « En Espagne, ce sont des gens qui ont beaucoup de passion. Ils sont passionnés, pour eux le Real Madrid c’est une religion. Tout ce qui touche le Real Madrid et moi, ça fait un combo qui fait que tout le monde en parle, spécule. Des fois à tort, des fois à raison. Mais c’est comme ça. Il faut composer avec les critiques. Au Real Madrid, ils ont critiqué tout le monde, Cristiano Ronaldo, tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je vais échapper à ces critiques là. Il faut être tranquille, concentré sur son métier et aussi avoir la confiance de se dire que je peux améliorer ma situation sur le terrain ».