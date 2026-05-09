Kylian Mbappé critiqué par les supporters du Real Madrid : Ça rappelle un épisode avec Karim Benzema

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Kylian Mbappé, rejoindre le Real Madrid était un rêve, mais voilà que c’est un cauchemar qu’il vit actuellement. En effet, malgré ses buts, le Français est sous le feu des critiques, que ce soit de la part des médias que des supporters, qui sont même allés jusqu’à réclamer son départ. Mbappé est chahuté comme Karim Benzema avait d’ailleurs pu l’être avant lui.

La deuxième année de Kylian Mbappé au Real Madrid est très compliquée. En effet, au cours des derniers mois, les polémiques se sont accumulées pour le Français et voilà qu’aujourd’hui, la situation serait plus tendue que jamais. Blessé, le numéro 10 merengue s’est rendu en Italie avec Ester Exposito, de quoi déclencher la colère des supporters du Real Madrid qui réclament aujourd’hui le départ de Kylian Mbappé. Et pour ne rien arranger, voilà qu’une fracture serait en train de naitre entre l’ancien du PSG et le reste de ses coéquipiers.

Après Benzema, l’histoire se répète La situation de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions en Espagne. L’attaquant du Real Madrid est vivement critiqué, mais voilà que d’autres sont passés par là avant lui, à commencer par Karim Benzema. En effet, pour L’Equipe de Greg, Andrès Onrubia, journaliste pour AS, a raconté : « Je me souviens de Benzema. Il a fait une saison un peu irrégulière et tout le monde a demandé à Florentino Pérez de le faire partir. Même Gareth Bale qui a fait l’histoire du Real Madrid, qui a été très important dans les victoires en Ligue des Champions, était ciblé par les médias espagnols ».