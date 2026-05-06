Kylian Mbappé : Le harcèlement qui provoque le coup de gueule d'un journaliste espagnol

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, ça ne l'empêche pas d'être critiqué et d'être au coeur des polémiques. Actuellement dans la tourmente pour son récent voyage en Italie avec Ester Exposito, le Français subit de très nombreuses attaques. Trop visiblement aux yeux de certains qui se sont offusqués de le harcèlement dont est victime Mbappé.

En Espagne, on ne fait aucun cadeau à Kylian Mbappé. Malgré ses performances avec le Real Madrid, le Français n'est pas épargné par les médias et les fans. Subissant de très nombreuses critiques, l'attaquant merengue est actuellement dans l'oeil du cyclone à la suite de son récent voyage en Italie avec Ester Exposito alors qu'il est blessé. Mbappé ne laisse donc pas indifférent et voilà que ça vire au harcèlement...

« Les réseaux sociaux le harcèlent et le critiquent sans relâche, quoi qu'il fasse » Journaliste pour Marca, Pedro Morata s'est exprimé sur ce que vit actuellement Kylian Mbappé. Dénonçant ce harcèlement, il a alors écrit pour le média ibérique : « Les réseaux sociaux, et notamment Twitter, véritable dépotoir de frustrations, le harcèlent et le critiquent sans relâche, quoi qu'il fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais il est tombé en disgrâce. Ceux qui ne veulent pas accuser Florentino publiquement ont besoin de trouver un ou plusieurs boucs émissaires sur lesquels déverser leur frustration. (...) Maintenant, on critique Mbappé parce qu'il ne défend pas. Ils se réjouissent de cette vidéo de Luis Enrique au PSG, lui disant que s'il veut être comme Jordan , il doit aussi défendre pour donner l'exemple à ses coéquipiers, car si le joueur vedette défend, tous les autres sont obligés de le faire ».