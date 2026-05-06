Kylian Mbappé : Le harcèlement qui provoque le coup de gueule d'un journaliste espagnol

Kylian Mbappé est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, ça ne l'empêche pas d'être critiqué et d'être au coeur des polémiques. Actuellement dans la tourmente pour son récent voyage en Italie avec Ester Exposito, le Français subit de très nombreuses attaques. Trop visiblement aux yeux de certains qui se sont offusqués de le harcèlement dont est victime Mbappé.
En Espagne, on ne fait aucun cadeau à Kylian Mbappé. Malgré ses performances avec le Real Madrid, le Français n'est pas épargné par les médias et les fans. Subissant de très nombreuses critiques, l'attaquant merengue est actuellement dans l'oeil du cyclone à la suite de son récent voyage en Italie avec Ester Exposito alors qu'il est blessé. Mbappé ne laisse donc pas indifférent et voilà que ça vire au harcèlement...
« Les réseaux sociaux le harcèlent et le critiquent sans relâche, quoi qu'il fasse »
Journaliste pour Marca, Pedro Morata s'est exprimé sur ce que vit actuellement Kylian Mbappé. Dénonçant ce harcèlement, il a alors écrit pour le média ibérique : « Les réseaux sociaux, et notamment Twitter, véritable dépotoir de frustrations, le harcèlent et le critiquent sans relâche, quoi qu'il fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais il est tombé en disgrâce. Ceux qui ne veulent pas accuser Florentino publiquement ont besoin de trouver un ou plusieurs boucs émissaires sur lesquels déverser leur frustration. (...) Maintenant, on critique Mbappé parce qu'il ne défend pas. Ils se réjouissent de cette vidéo de Luis Enrique au PSG, lui disant que s'il veut être comme Jordan , il doit aussi défendre pour donner l'exemple à ses coéquipiers, car si le joueur vedette défend, tous les autres sont obligés de le faire ».
« L'absurdité de chercher dans l'absurde pour tenter de le présenter comme un problème et comme un coupable est stupéfiante »
« Ils essaient de trouver des statistiques qui donnent l'impression qu'avec Mbappé sur le terrain, ils ne gagnent pas de matchs ou qu'ils ne remportent pas la Ligue des champions. Le PSG a remporté la Ligue des champions juste après le départ de Mbappé, puis il arrive au Real Madrid et ils n'ont rien gagné en deux saisons... Comme si c'était entièrement de la faute de Mbappé. (...) Ils essaient aussi de faire croire que Mbappé ne se soucie pas de rater la fin du championnat, en simulant soi-disant une blessure, alors que nous savons tous qu'il jouait blessé à cause d'une erreur du club et qu'en plus, il est resté silencieux et a dissimulé la situation. On s'attend presque à ce qu'il marque à chaque fois qu'il arrive au but ; comme s'il était un robot incapable de rater la moindre occasion, aussi facile que cela puisse paraître à la personne assise sur son canapé. L'absurdité de chercher dans l'absurde pour tenter de le présenter comme un problème et comme un coupable est stupéfiante », a poursuivi le journaliste espagnol à propos du cas Kylian Mbappé qui fait tant parler...