Nouvel entraîneur à l’OM : Le dossier totalement relancé par… l’Arabie saoudite ?

Après avoir officiellement quitté le LOSC, Bruno Genesio apparaît comme le favori pour succéder à Habib Beye et diriger l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Mais pour l’heure, le technicien de 59 ans n’a pas encore tranché pour son avenir, d’autant que l’Arabie saoudite lui ferait les yeux doux…
C’est désormais officiel, Bruno Genesio n’est plus l’entraîneur du LOSC. « Le président Olivier Letang, au nom du club et de ses collaborateurs, tient à exprimer ses remerciements sincères à Bruno Genesio pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes. Une page positive se tourne pour les deux parties, gageons que les suivantes seront dans cette même lignée », a indiqué le club lillois lundi soir, souhaitant « sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière ».
Bruno Genesio également pisté par l’Arabie saoudite
Désormais, l’Olympique de Marseille a le champ libre pour négocier avec Bruno Genesio, le favori pour succéder à Habib Beye. Mais une autre option se présente au technicien de 59 ans, convoité par l’Arabie saoudite selon les informations de Media Foot. Et après avoir dirigé le Beijing Guoan (Chine), Bruno Genesio n’exclurait pas de rallier le Golfe.
Christophe Galtier également cité
L’heure est désormais à la réflexion pour l’ancien entraîneur de l’OL, également tenté par le projet marseillais selon L’Équipe. De son côté, Christophe Galtier a également été annoncé dans le viseur de l’OM, mais sa situation contractuelle avec Neom FC (engagé jusqu’en 2027 avec la formation d’Arabie saoudite) l’éloigne de la cité phocéenne. Au total, la nouvelle direction de l’OM, menée par le président Stéphane Richard et le futur directeur sportif Grégory Lorenzi, aurait coché quatre à cinq noms pour la succession de Habib Beye.