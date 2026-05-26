Nouvel entraîneur à l’OM : Le dossier totalement relancé par… l’Arabie saoudite ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir officiellement quitté le LOSC, Bruno Genesio apparaît comme le favori pour succéder à Habib Beye et diriger l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Mais pour l’heure, le technicien de 59 ans n’a pas encore tranché pour son avenir, d’autant que l’Arabie saoudite lui ferait les yeux doux…

C’est désormais officiel, Bruno Genesio n’est plus l’entraîneur du LOSC. « Le président Olivier Letang, au nom du club et de ses collaborateurs, tient à exprimer ses remerciements sincères à Bruno Genesio pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes. Une page positive se tourne pour les deux parties, gageons que les suivantes seront dans cette même lignée », a indiqué le club lillois lundi soir, souhaitant « sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière ».

Bruno Genesio également pisté par l’Arabie saoudite Désormais, l’Olympique de Marseille a le champ libre pour négocier avec Bruno Genesio, le favori pour succéder à Habib Beye. Mais une autre option se présente au technicien de 59 ans, convoité par l’Arabie saoudite selon les informations de Media Foot. Et après avoir dirigé le Beijing Guoan (Chine), Bruno Genesio n’exclurait pas de rallier le Golfe.