Bruno Genesio ou Christophe Galtier : L'OM a tranché pour son futur entraîneur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye, l’OM a dressé une liste de quatre à cinq noms, sur laquelle figurent ceux de Bruno Genesio et Christophe Galtier. Contrairement à ce dernier, le premier nommé vient de quitter le LOSC et est donc libre de tout contrat, ce qui en fait le favori pour le banc de Marseille.

C’est désormais officiel, Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Dans un communiqué publié lundi, les Dogues ont officialisé le départ de leur entraîneur à la fin de son contrat après deux ans de collaboration. Pour sa deuxième saison dans le Nord, il aura réussi à terminer sur la troisième marche du podium de Ligue 1 et donc qualifier le club directement en Ligue des champions.

Libre de tout contrat, Genesio a un avantage sur Galtier S’il est désormais libre, Bruno Genesio pourrait ne pas le rester très longtemps, lui dont le nom circule beaucoup du côté de Marseille ces derniers jours. Comme indiqué par L’Équipe, la nouvelle direction de l’OM, menée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui n’a pas encore officiellement pris ses fonctions, a dressé une liste de quatre à cinq noms pour remplacer Habib Beye, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais qui ne devrait pas être conservé. On y retrouve donc celui de Bruno Genesio, mais également de Christophe Galtier, sauf que ce dernier a encore un an de contrat avec le Neom FC.