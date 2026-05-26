Mercato : Julian Alvarez doit-il signer au PSG ?

Malgré son échec lors de l'été 2024, le PSG aurait relancé la piste menant à Julian Alvarez. En effet, le club de la capitale serait déterminé à recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid à l'intersaison 2026. Toutefois, le PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone et Arsenal, entre autres, sur ce dossier. D'après vous, Julian Alvarez doit-il migrer vers Paris ? A vos votes !

Tombé sous le charme de Julian Alvarez , le PSG aurait souhaité le recruter lors de l'été 2024. Alerté par la situation de l'international argentin, qui était barré par la concurrence d' Erling Haaland à Manchester City , le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a tenté de boucler son transfert, sans succès. Malheureusement pour le PSG, Julian Alvarez a préféré signer à l' Atlético de Madrid, qui a dégainé une offre d'environ 75M€ pour faire plier les Citizens.

Snobé par Julian Alvarez il y a deux ans, le PSG de Luis Enrique n'aurait pas tiré un trait sur lui, bien au contraire. En effet, Luis Campos devrait revenir à la charge lors du prochain mercato. Toutefois, le conseiller football du PSG devrait se frotter au FC Barcelone , à Arsenal et à d'autres clubs, notamment anglais, sur ce dossier.

«Il y a également eu des contacts avec le PSG et Arsenal»

« L'été s'annonce assez long à l'Atlético de Madrid. L'affaire Julián ne va pas se régler en quelques jours. Au sein du club, on a le sentiment qu'il souhaite partir. Et ce n'est pas seulement une intuition, cela va plus loin. Il y a eu des mouvements. Le Barça a déjà pris contact avec l’Atlético et sait qu’ils demandent un montant très élevé. Le plan que le Barça avait envisagé pour l’opération Julián était de l’argent plus Ferrán. Ferrán ne veut pas faire partie de l’opération, donc si c’est uniquement de l’argent, c’est très difficile. Miguel Ángel Gil Marín, qui s’occupe de l’affaire, ne veut pas le laisser partir à bas prix. Il veut un transfert important s’il doit partir. Du côté de l’Atlético, Julián doit rester. Il y a également eu des contacts avec le PSG et Arsenal, les deux autres clubs qui le veulent. Il est évident que l’Atlético sait que lorsque tout cela se produit, c’est parce que les agents de Julián et le joueur lui-même ont donné leur feu vert pour que l’on parle de son avenir en dehors de l’Atlético », a précisé Pedro Fullana, journaliste de la Cadena SER.

A votre avis, Julian Alvarez doit-il signer au PSG cet été ? C'est le moment de voter !