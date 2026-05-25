Transferts - Ça bouge pour Tchouameni : Le Real Madrid est menacé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré une saison difficile terminée sans le moindre trophée, Aurélien Tchouameni est une des satisfactions de l’exercice 2025-2026 du côté du Real Madrid, ce qui n’a pas échappé à Manchester United. Alors que Casemiro s’en ira à la fin de son contrat, l’international français est la recrue rêvée par les Red Devils pour lui succéder.

Arrivé il y a maintenant quatre ans en provenance de l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni pourrait-il se laisser tenter par une nouvelle expérience ? Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Real Madrid, le milieu de terrain âgé de 26 ans a des prétendants, surtout Manchester United, comme indiqué par The Telegraph le mois dernier.

Manchester United rêve de Tchouameni pour remplacer Casemiro Un dossier évoqué par le journaliste Fabrizio Romano ce lundi. Selon ses informations, Aurélien Tchouameni est la recrue rêvée par les Red Devils afin de remplacer Casemiro. Parti du Real Madrid à l’été 2022, où le Français lui a succédé, l’international brésilien (84 sélections) quittera Manchester United à la fin de son contrat le 30 juin prochain et le club anglais aimerait donc qu'il vienne le remplacer.