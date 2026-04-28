Aurélien Tchouameni : Un nouveau contrat au Real Madrid plutôt qu’un transfert à Manchester United ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à son meilleur niveau cette saison, Aurélien Tchouameni a attiré l’attention de Manchester United, à la recherche d’un remplaçant à Casemiro, qui partira au terme de son contrat. Toutefois, le Real Madrid ne l’entend pas de cette oreille et aurait l’intention de prolonger le joueur de l’équipe de France.

Quatre ans après son arrivée en provenance du Real Madrid, Casemiro (34 ans) quittera Manchester United à la fin de la saison une fois son contrat arrivé à son terme. Et pour lui succéder, les Red Devils pensent notamment à Aurélien Tchouameni (26 ans), d’après les informations de The Telegraph. Un éventuel transfert qui serait en revanche conditionné au recrutement de Rodri (29 ans, Manchester City), annoncé dans le viseur de la Casa Blanca.

Mercato - Real Madrid : Un crack argentin va régaler Kylian Mbappé la saison prochaine, son transfert est confirmé https://t.co/5jwZxGBd9D — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Le Real Madrid n’a pas ouvert les portes pour l’instant » « Je n’ai rien entendu concernant le fait que le Real Madrid ait ouvert la porte à un départ de Tchouameni. Manchester United veut recruter deux tops milieux de terrain à leur équipe puisque Ugarte et Casemiro s’en vont. Qui n’aime pas Tchouameni ? C’est un joueur fantastique et Manchester United le croit. Mais pour le moment, tout dépend de Tchouameni et du Real Madrid. Et le Real Madrid n’a pas ouvert les portes pour l’instant. Tchouameni est très heureux au Real Madrid, il n’est pas désespéré à l’idée de partir », a récemment expliqué le journaliste Fabrizio Romano.