Aurélien Tchouameni : Un nouveau contrat au Real Madrid plutôt qu’un transfert à Manchester United ?

Revenu à son meilleur niveau cette saison, Aurélien Tchouameni a attiré l’attention de Manchester United, à la recherche d’un remplaçant à Casemiro, qui partira au terme de son contrat. Toutefois, le Real Madrid ne l’entend pas de cette oreille et aurait l’intention de prolonger le joueur de l’équipe de France.
Quatre ans après son arrivée en provenance du Real Madrid, Casemiro (34 ans) quittera Manchester United à la fin de la saison une fois son contrat arrivé à son terme. Et pour lui succéder, les Red Devils pensent notamment à Aurélien Tchouameni (26 ans), d’après les informations de The Telegraph. Un éventuel transfert qui serait en revanche conditionné au recrutement de Rodri (29 ans, Manchester City), annoncé dans le viseur de la Casa Blanca.
« Le Real Madrid n’a pas ouvert les portes pour l’instant »
« Je n’ai rien entendu concernant le fait que le Real Madrid ait ouvert la porte à un départ de Tchouameni. Manchester United veut recruter deux tops milieux de terrain à leur équipe puisque Ugarte et Casemiro s’en vont. Qui n’aime pas Tchouameni ? C’est un joueur fantastique et Manchester United le croit. Mais pour le moment, tout dépend de Tchouameni et du Real Madrid. Et le Real Madrid n’a pas ouvert les portes pour l’instant. Tchouameni est très heureux au Real Madrid, il n’est pas désespéré à l’idée de partir », a récemment expliqué le journaliste Fabrizio Romano.
Le Real Madrid veut prolonger Tchouameni
Arrivé à l’été 2022 en provenance de l’AS Monaco dans le cadre d’un transfert estimé à 80M€, Aurélien Tchouameni s’est imposé comme un élément indispensable cette saison et la tendance ne semble pas être à un départ à Manchester United. D’après les informations de Foot Mercato, c’est plutôt vers une prolongation que se dirige ce dossier. Le Real Madrid aurait l’intention de prolonger l’international français (44 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une revalorisation salariale à la clé.