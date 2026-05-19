Du jamais vu depuis presque 20 ans : La drôle de statistique de Bradley Barcola au PSG

Pierrick Levallet

Le PSG a terminé la saison de Ligue 1 sur une défaite. Déjà sacré champion, le club de la capitale s’est incliné face au Paris FC ce dimanche soir (2-1). Après avoir une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, Bradley Barcola est le meilleur buteur parisien dans le championnat de France sur cet exercice 2025-2026. Il a par ailleurs réalisé du jamais vu depuis presque 20 ans.

Le PSG aurait pu terminer la saison sur une bonne note en Ligue 1, il en a finalement été autrement. Le club de la capitale s’est incliné face au Paris FC ce dimanche (2-1), malgré l’ouverture du score signée Bradley Barcola. L’international français a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets dans le championnat de France et a ainsi réalisé du jamais vu depuis presque 20 ans chez les Rouge-et-Bleu.

11 buts en Ligue 1 pour Barcola : Le plus faible total de l'ère QSI Comme le rapporte Le Parisien, Bradley Barcola est le meilleur buteur du PSG sur cet exercice 2025-2026 en Ligue 1 avec 11 réalisations. Seulement, depuis le début de l’ère QSI, jamais la formation parisienne n’avait terminé la saison avec aussi peu de joueurs prolifiques en championnat. Pour retrouver un aussi faible total, il faut remonter à 2007-2008, lorsque Amara Diané avait été le PSG à sauver sa peau dans l’élite du football français.