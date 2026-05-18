Bradley Barcola : Deux clubs anglais prêts à empêcher sa signature au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un nouveau moment d'histoire un an après son premier sacre en Ligue des champions. De nouveau en finale contre Arsenal cette fois-ci, le club parisien verrait un de ses joueurs formuler un intérêt pour un transfert en Premier League : Bradley Barcola. Cela tombe bien puisque Liverpool et les Gunners seraient sur les rangs lorsque sa prolongation de contrat au PSG battrait de l'aile..

Bradley Barcola, à l'instar d'Ousmane Dembélé, va jouer une deuxième finale de Ligue des champions le 30 mai prochain. Un match qui lui permettrait d'écrire un peu plus l'histoire du PSG dans la plus belle des compétitions européennes au terme de sa troisième saison au sein du club. Comme le Ballon d'or 2025, Barcola ne s'est pas encore mis d'accord avec le comité directeur du Paris Saint-Germain au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat aucune discussion n'aura lieu avant que la finale de C1 soit jouée à Budapest d'après L'Equipe.

Liverpool, une destination appréciée de Barcola Et comme le10sport.com vous l'a affirmé le 10 mai dernier, le Paris Saint-Germain ne ferme pas la porte à un transfert de Bradley Barcola et se trouve être à l'écoute d'une potentielle offre de transfert de Liverpool particulièrement intéressé par l'international français de 23 ans sous contrat jusqu'en 2028 au PSG. Il faudrait pour cela que Barcola exprime ce souhait auprès de ses dirigeants. Ces dernières heures, L'Equipe a confirmé nos informations exclusives en soulignant la présence de Liverpool, faisant cependant part d'un obstacle de taille dans cette opération : la présence du jeune Rio Ngumoha au poste d'ailier gauche (17 ans) et le refus de Liverpool d'entraver sa progression.