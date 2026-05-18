«Les regards ont changé» : Les confidences d'Ousmane Dembélé depuis le Ballon d'or !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est devenu le meilleur joueur de Ligue 1 une fois de plus. Elu par les joueurs et sacré lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le Ballon d'or 2025 a fait un aveu sur sa renommée bien différente depuis sa consécration au Théâtre du Châtelet au début de l'automne de l'année dernière des mains de Ronaldinho.

Le 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé devenait le sixième joueur français de l'histoire à rafler le Ballon d'or après Karim Benzema, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopa. Ronaldinho, Ballon d'or 2005, lui remettait le Saint-Graal individuel 20 ans après sa consécration. Un jour spécial pour le numéro 10 du PSG qui avait signé une année 2025 presque parfaite avec une défaite en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3), sa seule ombre au tableau avec le Paris Saint-Germain.

«A chaque fois que j'étais sur le terrain j'ai essayé de répondre présent» Meilleur joueur de Ligue 1 en 2024/2025, Ousmane Dembélé a fait le doublé cette saison en conservant son titre lors de la cérémonie des Trophées UNFP le lundi 11 mai dernier. L'occasion pour le champion du monde de confirmer son changement de statut depuis le 22 septembre. « Bien évidemment, les regards ont changé parce que je suis le Ballon d'or en titre. J'ai eu pas mal de pépins physiques. J'ai pas énormément eu de temps de jeu, mais à chaque fois que j'étais sur le terrain j'ai essayé de répondre présent ».