«Les regards ont changé» : Les confidences d'Ousmane Dembélé depuis le Ballon d'or !

Ousmane Dembélé est devenu le meilleur joueur de Ligue 1 une fois de plus. Elu par les joueurs et sacré lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le Ballon d'or 2025 a fait un aveu sur sa renommée bien différente depuis sa consécration au Théâtre du Châtelet au début de l'automne de l'année dernière des mains de Ronaldinho.
Le 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé devenait le sixième joueur français de l'histoire à rafler le Ballon d'or après Karim Benzema, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Raymond Kopa. Ronaldinho, Ballon d'or 2005, lui remettait le Saint-Graal individuel 20 ans après sa consécration. Un jour spécial pour le numéro 10 du PSG qui avait signé une année 2025 presque parfaite avec une défaite en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (0-3), sa seule ombre au tableau avec le Paris Saint-Germain.
«A chaque fois que j'étais sur le terrain j'ai essayé de répondre présent»
Meilleur joueur de Ligue 1 en 2024/2025, Ousmane Dembélé a fait le doublé cette saison en conservant son titre lors de la cérémonie des Trophées UNFP le lundi 11 mai dernier. L'occasion pour le champion du monde de confirmer son changement de statut depuis le 22 septembre. « Bien évidemment, les regards ont changé parce que je suis le Ballon d'or en titre. J'ai eu pas mal de pépins physiques. J'ai pas énormément eu de temps de jeu, mais à chaque fois que j'étais sur le terrain j'ai essayé de répondre présent ».
«Ca me fait plaisir que les joueurs aient voté pour moi»
Ses déclarations ont été retransmises par Téléfoot sur TF1 dimanche matin. Avec seulement 10 titularisations en Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé a tout de même été impliqué sur un but toutes les 60 minutes sous la tunique rouge et bleu en championnat. Deux images ressortent particulièrement, son lob contre le LOSC au Parc des princes en janvier (3-0) et son slalom dans la défense marseillaise pendant PSG - OM le 8 février (5-0). « Il y a eu des matchs contre Marseille, contre Lille où j'ai essayé d'aider l'équipe. Je ne sais pas si ça compte double, mais ça me fait plaisir que les joueurs aient voté pour moi ». a reconnu Ousmane Dembélé qu'on regarde différemment selon lui depuis le Ballon d'or.