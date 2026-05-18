«Des millions d’euros» réclamés au PSG : La cote de popularité de Kylian Mbappé a pris un gros coup

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant rejoint le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG en très mauvais termes. Une séparation houleuse qui s’est terminée devant la justice française. En effet, l’attaquant français a été jusqu’à réclamer 55M€ de salaires et primes impayés et le conseil des prud’hommes a fini par lui donner raison. Mais voilà que cette affaire aurait considérablement plomber la cote de popularité de Mbappé en France.

A la suite de la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé était devenu l’un des chouchous des Français. La cote de popularité de l’actuel capitaine des Bleus avait explosé. Le fait est que depuis quelques années maintenant, elle est en chute libre. En effet, aujourd’hui, Mbappé ne fait clairement plus l’unanimité auprès de ses compatriotes. On a pu d’ailleurs s’en rendre compte à travers différents sondages qui ont montré à quel point l’amour envers l'ex-joueur du PSG a diminué dernièrement.

« Chacun commence à avoir fait connaissance avec lui… » Mais comment expliquer un tel désamour envers Kylian Mbappé ? Au micro de RTL, Bertrand Latour s’est confié sur la cote de popularité en chute libre de l’attaquant du Real Madrid. « Il y a quand même une érosion me semble-t-il de sa cote de popularité qui était dans un premier temps limitée aux aficionados de ce sport et qui maintenant s’élargit. Chacun commence à avoir fait connaissance avec lui et se rend compte que ce n’est pas toujours de la faute des autres », a-t-il confié.