Kylian Mbappé et Ester Exposito : Cette star du Real Madrid qui a fait encore plus fort que le Français !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé est devenu récemment la cible de nombreuses critiques. Si l’attaquant français jouit d’une immense notoriété en Espagne, notamment de par son couple avec la célèbre actrice Ester Exposito, plusieurs journalistes s’accordent à dire que sa situation n’est pas comparable avec celle de David Beckham à l’époque. Explications.

Blessé depuis la fin du mois d’avril, Kylian Mbappé est la cible de nombreuses critiques en Espagne. Le numéro 10 du Real Madrid est pointé du doigt de par son attitude. Ce jeudi, l’Equipe a recueilli les témoignages de plusieurs journalistes espagnols capables de décrire au mieux l’ambiance actuelle autour de l’ancienne vedette du PSG. « Il lui est reproché de ne penser qu'à lui, de ne pas être assez impliqué pour le collectif et de ne pas se soucier du sort de l'équipe. Il a projeté une image trop individualiste ces derniers temps », explique ainsi Pablo Polo, journaliste pour MARCA.

Mbappé, une notoriété égale à celle de Cristiano Ronaldo à l’époque Car au Real Madrid, les moindres faits et gestes de Kylian Mbappé sont épiés et commentés. « Mbappé génère les meilleures ventes de journaux et le plus grand nombre de vues des articles sur le web », explique Pablo Polo. Avec ce dernier, José Luis Sanchez, également journaliste, s’accorde à reconnaître que l’attaquant de 27 ans est l’objet « d’un suivi et traitement médiatique identiques à ceux de Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Ronaldo ou Luis Figo. » Mais pour ce dernier, la notoriété de Mbappé n’égale pas celle de David Beckham à l’époque.