«Kylian est le meilleur joueur que le Real Madrid a» : Florentino Perez vole au secours de Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont vécu une saison 2025-2026 très compliquée. Alors que l’attaquant français est très décrié en Espagne, le président Florentino Perez n’a pas hésité à défendre publiquement le numéro 10 ce mercredi soir, en affirmant que le Français était le meilleur joueur du club à l’heure actuelle.

En 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG afin de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Si depuis son arrivée en Espagne, l’attaquant français a inscrit de nombreux buts, les résultats collectifs ne suivent pas à Madrid. Pour la deuxième année d’affilée, le club merengue a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, et a été surpassé par le FC Barcelone en championnat. De son côté, Mbappé n’échappe pas aux critiques. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, le Français provoque la colère de nombreux supporters madrilènes. Face à ces critiques autour du numéro 10, Florentino Perez en personne a tenu à prendre sa défense.

« Kylian est le meilleur joueur que le Real Madrid a en ce moment. Le Soulier d'Or » « Kylian est le meilleur joueur que le Real Madrid a en ce moment. Le Soulier d'Or. Mais il y a certaines choses que nous devons effectivement améliorer, mais je ne vais pas m'impliquer là-dedans », a ainsi confié le légendaire président du Real Madrid ce mercredi soir à l’occasion d’un entretien accordé à la Sexta. Interrogé sur le fait que son club était censé devenir plus fort avec l’arrivée de Kylian Mbappé et non l’inverse, Florentino Perez a souhaité relativiser.