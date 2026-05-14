Mercato - Real Madrid : Federico Valverde au PSG, le verdict est déjà annoncé !

Alexis Brunet

Alors qu’il est malheureusement au centre de l’attention au Real Madrid, Federico Valverde pourrait quitter la capitale espagnole cet été. Selon la presse locale, le PSG aimerait faire venir le milieu de terrain sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2029. Toutefois, à en croire certaines sources, les dirigeants parisiens ne seraient pas du tout intéressés par l’international uruguayen.

Lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone dimanche dernier, il ne fallait pas chercher sur la pelouse pour voir Federico Valverde. Le milieu de terrain était indisponible, car il s’était fait un traumatisme crânien quelques jours auparavant à la suite d’une bagarre avec Aurélien Tchouaméni. Un évènement qui pourrait d’ailleurs pousser vers le départ le Français ou bien l’Uruguayen.

Valverde intéresserait le PSG selon la presse espagnole Si Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde n’arrivent pas à se réconcilier, il est possible que l’un des deux quitte le Real Madrid cet été. Ce mercredi, El Chiringuito affirmait d’ailleurs que l’Uruguayen était dans le viseur du PSG pour cet été et que le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà lancé des premiers contacts. Le Madrilène pourrait apporter toute son expérience à l’entrejeu parisien qui n’en manque déjà pas avec les Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz ou bien Warren Zaïre-Emery.