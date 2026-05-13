Bruno Génésio à l'OM, c'est validé sur La Chaîne L'EQUIPE : «Ça peut le faire»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Habib Beye ne devrait pas conserver son poste d'entraîneur de l'OM après une seconde partie de saison très compliquée. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent à commencer par Bruno Génésio qui semble tenir la corde. Une piste validée par Benoit Trémoulinas.

Le passage d'Habib Beye sur le banc de l'OM ne restera pas dans les annales du club phocéen. Et pour cause, l'ancien coach du Red Star n'a rempli aucun des deux objectifs qui lui avait fixé Frank McCourt à savoir remporter la Coupe de France et finir sur le podium de la Ligue 1. Résultat, l'avenir de Habib Beye ne devrait plus s'écrire à Marseille où le nom de Bruno Génésio circule pour le remplacer. Et visiblement, cela plaît à Benoit Trémoulinas.

Trémoulinas valide la piste Génésio pour l'OM « A l’Olympique de Marseille, il faut avoir des résultats de suite, au bout de quelques matches. C’est ça le problème dans ce club, il faut avoir des résultats de suite, sinon vous vous faites siffler. Tudor ça a été compliqué au début, et finalement après, ça a été beaucoup mieux », lance l'ancien Bordelais sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche.