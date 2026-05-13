Kvaratskhelia-Alvarez-Dembélé : Un journaliste espagnol annonce «trio impossible à surpasser» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visiblement très intéressé par le transfert de Julian Alvarez, le PSG pourrait être tenté à l'idée d'aligner l'international argentin aux côtés d'Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans un trio offensif qui fait saliver l'Espagne. Un journaliste y voit même la possibilité pour le PSG de composer un «trio impossible à surpasser».

Dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions, le PSG a une nouvelle fois pu compter sur un secteur offensif très impressionnant. La saison dernière, Ousmane Dembélé avait réalisé une campagne exceptionnelle lui permettant de remporter le Ballon d'Or. Et si cette saison, l'international français est un peu moins en vue sur le plan statistique, le PSG peut compter sur un Khvicha Kvaratskhelia encore plus fort comme en témoigne son bilan actuel de 10 buts et 6 passes décisives en 15 apparitions en C1.

Avec Alvarez, le PSG va aligner un «trio impossible à surpasser» Derrière ce duo, Désiré Doué et Bradley Barcola sont un peu plus discret, au point qu'Espagne, on imagine bien un autre joueur être associé au duo Dembélé-Kvaratskhelia. Il s'agit de Julian Alvarez. Cela fait désormais plusieurs semaines que le nom de l'attaquant de l'Atlético de Madrid circule sur côté du PSG et en coulisses, les négociations s'accéléreraient. Présent au micro de La Cadena COPE, le journaliste espagnol José Antonio Martín Otín imagine déjà un « trio impossible à surpasser » au PSG si jamais Julian Alvarez était associé à Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.