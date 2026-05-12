Transfert de Julian Alvarez : «Il est mieux qu’une alternative», le PSG a trouvé le remplaçant parfait pour Ousmane Dembélé ?

Pierrick Levallet

Et si Julian Alvarez débarquait au PSG cet été ? Le nom de l’attaquant de l’Atlético de Madrid ne cesse d’être évoqué du côté du club de la capitale ces dernières semaines. Et pour certains, le champion du monde 2022 pourrait être le remplaçant idéal pour Ousmane Dembélé, souvent en proie à des pépins physiques cette saison.

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG a déjà commencé à se pencher sur son mercato. Le club de la capitale songerait notamment à aller chercher Julian Alvarez. Le profil de l’attaquant de l’Atlético de Madrid conviendrait à Luis Enrique. Dave Appadoo considère d’ailleurs le champion du monde 2022 comme le remplaçant idéal pour Ousmane Dembélé, souvent en proie aux pépins physiques lors de cet exercice 2025-2026.

«C’est un bonheur en barre pour Luis Enrique» « C’est un joueur qui est versatile, qui peut jouer à plusieurs positions. Ça c’est un bonheur en barre pour Luis Enrique parce qu’il a vraiment ça en lui, il n’y a pas besoin de le former, il l’a déjà fait à Manchester City, parfois meneur, parfois en pointe. [...] Aujourd’hui, le PSG, c’est une équipe qui a plus de rotation et qui a plus de marge en Ligue 1 pour faire jouer plus de monde. Donc c’est pas mal. C’est quelqu’un qui a le sens de l’effort, donc là encore il vient cocher une case. Et c’est quelqu’un qui est très performant dans les grandes compétitions » a d’abord expliqué le journaliste sur le plateau de L’Equipe de Greg.