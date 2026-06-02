«Il y aura plusieurs départs au PSG» : Un journaliste balance les noms à la télévision !

Axel Cornic

Après la deuxième Ligue des Champions, l’été s’annonce chaud pour le Paris Saint-Germain, qui devra gérer plusieurs dossiers chauds. C’est le cas sur le front des départs, puisque plusieurs joueurs semblent déjà avoir la valise prête, surtout du côté des remplaçants de luxe de Luis Enrique.

L’année dernière, Luis Enrique avait exprimé un souhait clair. Suite à la première victoire de l’histoire du PSG en Ligue des Champions, l’entraineur voulait garder un collectif inchangé avec seulement quelques ajustements. Le problème, c’est que certains joueurs ne semblent plus satisfaits de leur statut à Paris et aimeraient changer de club cet été.

Ces joueurs prêts à quitter le PSG Ces derniers jours, on a notamment entendu parler de Gonçalo Ramos. Recruté pour près de 65M€, l’attaquant portugais du PSG joue les doublures d’Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque. Mais il n’est pas forcément le premier choix, puisque Luis Enrique lui a souvent préféré Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Il semblait satisfait de cette situation, mais cela ne serait plus le cas, puisqu’il aurait déjà demandé à son entourage de lui trouver un nouveau club, où il pourrait être un titulaire indiscutable.