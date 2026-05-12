Ousmane Dembélé : L’annonce qui va régaler Luis Enrique et Didier Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé a reçu ce lundi soir son trophée de meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive. Après la cérémonie, l’attaquant du PSG a fait part de ses ambitions avant une période qui s’annonce agitée, avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal puis le début de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Avec seulement neuf titularisations, et onze entrées en jeu, Ousmane Dembélé est reparti de la cérémonie des Trophées UNFP avec le titre de meilleur joueur de la Ligue 1 pour la deuxième année de suite. L’international français totalise 10 réalisations et 6 passes décisives en Championnat et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin à un peu plus de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal et moins d’un mois du début de la Coupe du monde.

« J’ai toujours cette envie de gagner les trophées » « Je veux continuer à remporter des trophées, que ce soit individuels ou collectifs. Même si les titres collectifs sont les plus importants pour un joueur de foot. Chaque année, tous les compteurs sont remis à zéro. Je suis un compétiteur. On veut remporter tous les trophées possibles, a indiqué le Ballon d’Or 2025 face à la presse après la cérémonie. Nous avons la possibilité de faire le doublé en Ligue des champions, il y a la Coupe du monde aussi qui arrive. J’ai toujours cette envie de gagner les trophées. » Un discours qui devrait ravir Luis Enrique et Didier Deschamps.