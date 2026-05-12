PSG : Lucas Chevalier a un nouveau gros problème à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov, Lucas Chevalier s'est blessé au moment où il aurait pu retrouver du temps de jeu. C'est donc Renato Marin qui en profite, ce qui pourrait encore une fois jouer en défaveur de Lucas Chevalier.

Recruté l’été dernier pour environ 55M€ bonus compris, Lucas Chevalier a finalement perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG alors qu’il devait remplacer Gianluigi Donnarumma. C’est Matvey Safonov qui en a profité pour s’imposer dans les buts parisiens. Mais en cette fin de saison, Luis Enrique fait tourner en vue de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai. Cela aurait pu être une magnifique occasion pour Lucas Chevalier de se relancer. Mais l’ancien Lillois s’est blessé au pire moment et en son absence, c’est Renato Marin qui profite pour se distinguer comme ce fut le cas dimanche contre Brest (1-0). Luis Enrique a d’ailleurs salué sa prestation.

Renato Marin, le nouveau danger de Chevalier ? « Je veux toujours avoir les joueurs prêts et la meilleure manière pour être prêt, c'est de jouer et c'est ce qu'on a fait avec Renato. Il a montré son niveau, il a fait un très bon boulot, en étant courageux, ce que nous demandons aux gardiens. Il faut être prêt parce qu'il reste plus de deux semaines et il faut avoir tous les joueurs prêts. Et la meilleure manière d'être prêt, c'est la compétition », lance-t-il en conférence de presse au sujet du portier italo-bresilien.