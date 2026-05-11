«C’est difficile pour les joueurs d’avoir un entraîneur comme moi» : Luis Enrique fait son mea culpa au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG a fait un pas de plus vers le titre de champion de France en s’imposant face à Brest à domicile (1-0). Alors qu’il a grondé à plusieurs reprises le jeune gardien Renato Marin en fin de match, Luis Enrique n’a pas hésité à faire son mea culpa en conférence de presse, reconnaissant une grande exigence de sa part envers ses joueurs.

Le PSG se rapproche d’un quatorzième titre en championnat. En s’imposant face à Brest ce dimanche soir, le club de la capitale a fait un grand pas vers un nouveau titre en Ligue 1, et pourrait officiellement être sacré champion de France en cas de match nul ou plus mercredi soir sur la pelouse du RC Lens. Ce dimanche, Luis Enrique a décidé de faire tourner son équipe au coup d’envoi, avec notamment une nouvelle titularisation dans les buts pour le jeune Renato Marin.

Renato Marin s’est fait remonter les bretelles Un deuxième match de championnat très abouti pour le jeune gardien italien, qui s’est montré très rassurant dans les buts du PSG, notamment dans ses sorties. Cependant, Renato Marin va devoir encore progresser à la relance, le portier de 19 ans ayant reçu quelques remontrances de Luis Enrique à ce sujet en fin de rencontre. Présent en conférence de presse d’après-match, le coach espagnol n’a pas manqué de reconnaître qu’il était parfois extrêmement voire trop exigent avec ses joueurs.