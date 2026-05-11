Ligue des champions : Le PSG ou Arsenal, la punchline de Wembanyama à la télévision américaine

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le verdict de la finale de la Ligue des champions, quel qu'il soit, sera historique. En effet, le Paris Saint-Germain est en position de conserver son titre de champion d'Europe raflé à Munich l'année dernière. Et d'un autre côté, Arsenal pourrait aussi célébrer sa première victoire finale en C1. Pour Victor Wembanyama, le choix est vite fait et c'est le cœur qui a parlé.

La semaine dernière, le verdict est tombé. Une première fois à Londres avec la victoire d'Arsenal contre l'Atletico de Madrid sur le score d'un but à zéro permettant aux Gunners de valider leur billet pour Budapest pour y vivre leur première finale de Ligue des champions depuis 2006. Le lendemain, à l'Allianz Arena mercredi, le PSG en a fait de même grâce à son match nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, un an après la double confrontation en demi-finales (1-0 et 2-1), sont programmées au 30 mai prochain.

En feu sur le parquet avec ses 39 points, Victor Wembanyama l'a également été sur le plateau de Prime Video Deux philosophies de jeu bien distinctes caractérisent l'équipe de Luis Enrique à celle de Mikel Arteta. Au point où beaucoup d'observateurs se plaignent déjà du fait qu'Arsenal risque de rendre cette affiche ennuyante. Star des San Antonio Spurs, supporter du Paris Saint-Germain au passage, Victor Wembanyama a été interrogé par Steve Nash sur le plateau de Prime Video après la victoire des siens au match 3 de la demi-finale de la conférence Ouest des Play-Offs contre les Minnesota Timberwolves (115-108), au sujet de son favori pour la finale de la Ligue des champions.