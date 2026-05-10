PSG : Désiré Doué le fait halluciner, «c’est un avion de chasse» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2024 au PSG en tant que jeune talent de Ligue 1, Désiré Doué fait aujourd’hui partie des meilleurs ailiers au monde. Si le numéro 14 brille de par ses capacités techniques hors normes, son aptitude physique impressionne également l’un de ses anciens préparateurs du côté du Stade Rennais, qui s’est laissé aller à une comparaison amusante.

Golden Boy en titre, Désiré Doué ne cesse de progresser avec le PSG. Le numéro 14 a une fois de plus délivré une très belle prestation dans un grand match mercredi soir face au Bayern Munich. S’il n’a pas marqué à l’instar du match aller, le jeune international Français s’est distingué par ses dribbles tonitruants, mais également par ses courses à répétition. Arrivé il y a bientôt deux ans au PSG, Désiré Doué dégage une force physique impressionnante, entre appuis dévastateurs, et une vitesse avec le ballon qui n’a rien à envier aux plus grands joueurs du monde.

« C’est un avion de chasse » Si l’ancien du Stade Rennais doit encore progresser dans certains aspects de son jeu, son bagage physique impressionne. Guillaume Testu, ancien préparateur physique de Doué à Rennes avoue auprès du Parisien avoir été choqué par les aptitudes de la jeune star du PSG. « Quand tu dépasses les 950 m à haute intensité sur un match pour un joueur offensif, c’est énorme. Ce qui est impressionnant chez lui, c’est sa capacité à répéter les courses sans jamais flancher. C’est un avion de chasse », a ainsi confié ce dernier.