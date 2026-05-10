«A la table» de Mbappé et Yamal : Kvaratskhelia a changé de dimension au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2025, le PSG n’avait pas hésité à débourser 70M€ pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Un investissement que le club de la capitale ne doit aujourd’hui pas regretter en voyant les performances du Géorgien, surtout en Ligue des Champions. Lors des soirées européennes, Kvaratskhelia impressionne. De quoi faire dire à Nabil Djellit qu’il est aujourd’hui à la hauteur des Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Débarqué au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a complètement changé le visage du club de la capitale la saison dernière. A peine arrivé au sein de l’effectif de Luis Enrique, le Géorgien a donné un nouveau souffle, jouant d’ailleurs un rôle énorme dans le sacre en Ligue des Champions. Et voilà que cette saison, Kvaratskhelia a continué sur sa lancée lors des soirées européennes. En effet, en entendant la musique de la Ligue des Champions, le Parisien s’est métamorphosé, étant l’auteur de performances XXL face à Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich dernièrement.

« Il est rentré dans la catégorie des joueurs qui peuvent décider du destin d’un match » Les compliments n’en finissent plus de pleuvoir à propos de Khvicha Kvaratskhelia. D’ailleurs, sur le plateau de L’Equipe de Greg, Nabil Djellit a dit de l’attaquant du PSG : « Quand il est arrivé, pour moi c’était un chapeau 2 qui est désormais un chapeau 1 de très loin. Il est rentré dans la catégorie des joueurs qui peuvent décider du destin d’un match. Je ne le mettais pas avec Mbappé, Yamal, Vinicius et tout ça. Mais là pour moi il est à la table. Moi il me faisais penser un peu à Kaka, le Brésilien, dans le style. Il est ancré, il est puissant et puis il est phénoménal. Quand il décide de faire des différences brutales, il le fait. Et plus, tu vois ce qu’il va faire et il le fait. Pour moi, c’est un atout exceptionnel pour le PSG ».