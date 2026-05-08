«J’ai reçu un appel du président» : En un coup de fil, Al-Khelaïfi offrait une superstar au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain pourrait écrire une prestigieuse passe de plus de son histoire le 30 mai 2026 à la Puskas Arena de Budapest. Le club parisien a rendez-vous en finale de la Ligue des champions grâce à son ticket obtenu à l'Allianz Arena mercredi en demi-finale de C1 contre le Bayern Munich (1-1). L'occasion pour David Beckham qui animait l'émission Beckham & Friends sur CBS Sports de revenir sur sa signature au PSG en 2013.

Il y a 13 ans, avant même que Marquinhos ne débarque de la Roma à 19 ans et devienne au fil du temps le capitaine du PSG, un certain David Beckham acceptait l'appel du pied de Nasser Al-Khelaïfi. En janvier 2013, le Spice Boy se laissait convaincre de faire une ultime demi-pige au PSG où il remportait le premier titre de champion de France de l'ère QSI.

«On est tout près du but, tu viendrais jouer avec nous pendant six ou sept mois» Mercredi soir, dans le cadre du programme Beckham & Friends de CBS Sports pour la qualification du PSG en finale de Ligue des champions, la légende de Manchester United s'est livrée sur la manière dont s'est déroulée sa signature au Paris Saint-Germain. « La dernière équipe pour laquelle j’ai joué, c’était le PSG. J’y suis resté littéralement sept mois. J’avais quitté Los Angeles et je pensais que ma carrière touchait à sa fin. Puis j’ai reçu un appel du président du PSG qui m’a dit : “Ça fait près de vingt ans qu’on n’a pas remporté le championnat. On est tout près du but, tu viendrais jouer avec nous pendant six ou sept mois ?” ».