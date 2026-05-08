Transferts au PSG : Six joueurs sont prêts à partir, leurs identités sont dévoilées

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si l'heure était au renouvellement d'un effectif qui se trouve à 90 minutes d'une deuxième victoire finale en Ligue des champions ? Selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, il se trouve que ce soit la tournure prise par les évènements en coulisses dans l'esprit des décideurs du Paris Saint-Germain. Et ce turnover débuterait avec un exode au sein du vestiaire.

Dans un peu plus de trois semaines, le Paris Saint-Germain pourrait vivre la deuxième plus belle soirée européenne de son histoire. Pour cela, il faudra venir à bout d'Arsenal, une équipe certes moins spectaculaire et moins flamboyante offensivement que son adversaire en demi-finales du Bayern Munich, mais qui est invaincue depuis le début de la campagne de Ligue des champions. En cas de succès face aux Gunners dont le club parisien s'était déjà occupé lors des demi-finales de la dernière aventure en Ligue des champions (1-0 et 2-1), le PSG rêvera encore plus grand.

«Le PSG va se renforcer cet été mais il faudra attendre de mieux connaître la liste des partants» Et après ? Le Paris Saint-Germain ne devrait certainement pas faire le même mercato d'été que celui de 2025 sans aucun renfort dans le secteur offensif. C'est du moins l'information communiquée par Laurent Perrin. Le journaliste du Parisien a pris le soin d'affirmer à un internaute du quotidien de la capitale que le projet du PSG serait de compléter ses rangs avec plusieurs joueurs. Mais tout dépendrait des départs. « Le PSG va se renforcer cet été mais il faudra attendre de mieux connaître la liste des partants pour y voir plus clair et savoir comment le club peut compenser les départs ».