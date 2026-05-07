«Il a un très bel avenir à Paris» : Le PSG a trouvé son gardien de but pour plusieurs années !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier lorsque Lucas Chevalier a signé au PSG, tout laissait penser que les Parisiens tenaient leur gardien pour plusieurs années. Mais c'est finalement Matvey Safonov qui s'est imposé dans les buts du PSG et devrait même y rester pour quelques temps.

Malgré l'importance de Gianluigi Donnarumma dans la conquête du titre en Ligue des champions la saison dernière, le PSG avait décidé de se séparer du portier italien, transféré à Manchester City. Fidèle à son projet qui consiste à miser sur des talents pour miser sur le long terme, le club de la capitale avait ainsi choisi de recruter Lucas Chevalier pour 40M€, hors bonus, en provenance du LOSC. Mais rapidement, le gardien de but français a perdu sa place au profit de Matvey Safonov, qui ne semblait pourtant pas représenter une menace sérieuse. Mais c'est bien le Russe qui s'est imposé dans les buts du PSG. Et pour le journaliste du Parisien Laurent Perrin, il n'est pas des les quitter !

Safonov bien parti pour durer ? « Safonov est en train de s'imposer comme le gardien indiscutable. Il a encore réussi une immense partie hier soir. Et si certains doutent de son jeu au pied, je vous conseille de lire l'article que nous avons publié ce matin (Sur le plan anti-Olise mis en place avec les dégagements en touche, NDLR) », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.