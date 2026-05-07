Mercato - PSG : Luis Enrique au Real Madrid pour diriger Mbappé ? «Ce serait une véritable bombe»

A la recherche d’un nouvel entraîneur, le Real Madrid pourrait-il tenter sa chance avec Luis Enrique ? Un ancien joueur du FC Barcelone ne veut pas entendre parler de ce scénario, et ce même s’il s’agirait d’une bonne idée pour la formation merengue à ses yeux.
Tandis que le Paris Saint-Germain est encore en plein rêve, après avoir obtenu pour la deuxième année de suite son billet pour la finale de la Ligue des champions, le Real Madrid connaît une période plus compliquée, s’apprêtant à conclure une saison sans titre, une anomalie pour l’état-major merengue. Il devrait donc y avoir du changement durant l’été, notamment sur le banc de touche avec le probable départ d’Alvaro Arbeloa.
« Je ne voudrais pas que Luis Enrique aille au Real Madrid »
Plusieurs noms ont circulé pour venir diriger Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid l’an prochain, à l’image de Didier Deschamps, José Mourinho, Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino. De son côté, Abelardo Fernández a imaginé l’éventualité d’une arrivée de Luis Enrique, en pleine réussite dans la capitale.
« Je ne voudrais pas que Luis Enrique aille au Real Madrid parce que c'est le meilleur, mais ce serait incroyable, ce serait une véritable bombe », a confié son ancien partenaire au FC Barcelone après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions, sur Movistar.
Al-Khelaïfi rassure pour Luis Enrique
Abelardo Fernández peut souffler, un départ de Luis Enrique au Real Madrid ou dans un autre club n’est pas d’actualité, sa prolongation à Paris étant en bonne voie. « Il est très, très content ici au club, il a fait quelque chose de magnifique, confiait Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, sur Canal+. C’est notre rêve de gagner une 2e Ligue des champions. On a une équipe magnifique, jeune. La star, c’est l’équipe. Tout le monde se bat. Regardez à la dernière minute, Kvara était mort mais il a couru, il s’est battu pour gagner. C’est ça le football, c’est ça l’ADN du Paris Saint-Germain. On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. C’est magnifique, c’est trop beau ».