Mercato - PSG : Luis Enrique au Real Madrid pour diriger Mbappé ? «Ce serait une véritable bombe»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un nouvel entraîneur, le Real Madrid pourrait-il tenter sa chance avec Luis Enrique ? Un ancien joueur du FC Barcelone ne veut pas entendre parler de ce scénario, et ce même s’il s’agirait d’une bonne idée pour la formation merengue à ses yeux.

Tandis que le Paris Saint-Germain est encore en plein rêve, après avoir obtenu pour la deuxième année de suite son billet pour la finale de la Ligue des champions, le Real Madrid connaît une période plus compliquée, s’apprêtant à conclure une saison sans titre, une anomalie pour l’état-major merengue. Il devrait donc y avoir du changement durant l’été, notamment sur le banc de touche avec le probable départ d’Alvaro Arbeloa.

« Je ne voudrais pas que Luis Enrique aille au Real Madrid » Plusieurs noms ont circulé pour venir diriger Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid l’an prochain, à l’image de Didier Deschamps, José Mourinho, Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino. De son côté, Abelardo Fernández a imaginé l’éventualité d’une arrivée de Luis Enrique, en pleine réussite dans la capitale. « Je ne voudrais pas que Luis Enrique aille au Real Madrid parce que c'est le meilleur, mais ce serait incroyable, ce serait une véritable bombe », a confié son ancien partenaire au FC Barcelone après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions, sur Movistar.