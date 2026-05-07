Bayern Munich - PSG : «Kvaratskhelia était mort», la confidence d'Al-Khelaïfi sur la fin de match très tendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a livré une énorme bataille sur la pelouse du Bayern Munich afin de valider son billet pour la finale de la Ligue des champions. Un match à l'issue duquel les joueurs ont terminé exténué après avoir tout donné. Au point que Khvicha Kvaratskhelia ait fini très fatigué comme le raconte Nasser Al-Khelaïfi.

Pour la deuxième année de suite, le PSG sera présent en finale de la Ligue des champions et affrontera Arsenal le 30 mai à Budapest. Les Parisiens ont éliminé le Bayern Munich en demi-finale au terme d'une bataille acharnée mercredi soir. A l'issue du match, Nasser Al-Khelaïfi s'est enflammé pour la prestations de ses joueurs, soulignant notamment l'implication de Khvicha Kvaratskhelia, qui a terminé la rencontre exténué.

Al-Khelaïfi s'enflamme après la qualification en finale « Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile. J’ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers. Aujourd’hui, on a vu une équipe solide, des joueurs qui se battent. On a beaucoup de respect pour le Bayern, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs. Mais on a créé l’histoire du Paris Saint-Germain dans ce stade l’année dernière et on continue à l’écrire ici », confie le président du PSG avant de poursuivre.