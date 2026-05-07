Bayern Munich - PSG : «Kvaratskhelia était mort», la confidence d'Al-Khelaïfi sur la fin de match très tendue !

Mercredi soir, le PSG a livré une énorme bataille sur la pelouse du Bayern Munich afin de valider son billet pour la finale de la Ligue des champions. Un match à l'issue duquel les joueurs ont terminé exténué après avoir tout donné. Au point que Khvicha Kvaratskhelia ait fini très fatigué comme le raconte Nasser Al-Khelaïfi.
Pour la deuxième année de suite, le PSG sera présent en finale de la Ligue des champions et affrontera Arsenal le 30 mai à Budapest. Les Parisiens ont éliminé le Bayern Munich en demi-finale au terme d'une bataille acharnée mercredi soir. A l'issue du match, Nasser Al-Khelaïfi s'est enflammé pour la prestations de ses joueurs, soulignant notamment l'implication de Khvicha Kvaratskhelia, qui a terminé la rencontre exténué.
Al-Khelaïfi s'enflamme après la qualification en finale
« Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile. J’ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers. Aujourd’hui, on a vu une équipe solide, des joueurs qui se battent. On a beaucoup de respect pour le Bayern, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs. Mais on a créé l’histoire du Paris Saint-Germain dans ce stade l’année dernière et on continue à l’écrire ici », confie le président du PSG avant de poursuivre.
«Regardez à la dernière minute, Kvara était mort mais il a couru»
« C’est notre rêve de gagner une 2e Ligue des champions. On a une équipe magnifique, jeune. La star, c’est l’équipe. Tout le monde se bat. Regardez à la dernière minute, Kvara était mort mais il a couru, il s’est battu pour gagner. C’est ça le football, c’est ça l’ADN du Paris Saint-Germain », ajoute Nasser Al-Khelaïfi qui s'enflamme également pour tout le monde au sein du PSG : « On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. C’est magnifique, c’est trop beau ».