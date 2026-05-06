Khvicha Kvaratskhelia en équipe de France ? La naturalisation du joueur du PSG n’est pas une bonne idée

Si cela n’est évidemment pas possible puisqu’il compte 49 sélections avec la Géorgie, un internaute a demandé à José Barroso s’il ne faudrait pas naturaliser Khvicha Kvaratskhelia dans l’optique de la Coupe du monde 2026. Le journaliste de L’Équipe estime que ce ne serait pas forcément une bonne idée, l’équipe de France étant déjà bien pourvue au même poste.
Grand artisan du sacre en Ligue des champions l’année dernière, Khvicha Kvaratskhelia le sera encore si le PSG parvient de nouveau à remporter la compétition cette saison. Avant la demi-finale retour face au Bayern Munich ce mercredi soir, l’international géorgien (49 sélections, 22 buts) totalisait 10 buts et 5 passes décisives en C1, dont un doublé à l’aller face aux Bavarois.
« Faut-il naturaliser Kvaratskhelia rapidement en vue de la Coupe du monde ? »
Un joueur que l’on n’aura malheureusement pas le plaisir de voir lors de la Coupe du monde 2026, la Géorgie n’étant pas parvenue à s’y qualifier. « Faut-il naturaliser Kvaratskhelia rapidement en vue de la Coupe du monde, quitte à lui faire des faux vrais papiers ? Et peut-être deux ou trois autres joueurs de haut niveau ! », a alors demandé un internaute à José Barroso, dans un question/réponse organisé sur le site de L’Équipe, bien que cela ne soit évidemment pas possible.
« Je ne suis pas sûr que ce soit le poste où on a le plus de besoins »
« Alors ça dépend comment on prend votre question. Si c'est pour étoffer les Bleus, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit le poste où on a le plus de besoins, avec des ailiers comme Barcola, Doué, Olise, Dembélé, Cherki, Kolo Muani… », a répondu José Barroso, estimant que l’équipe de France a surtout des besoins aux postes de latéraux. « Je vous conseillerais plutôt d'étudier les dossiers de naturalisation de Nuno Mendes ou de Hakimi pour renforcer les latéraux. Je rigole, bien sûr. En revanche, si vous voulez dire que c'est un crève-cœur que ce joueur ne soit pas à la Coupe du monde, je vous rejoins à 100%. Ce n'est pas la personnalité la plus charismatique qui existe, mais c'est un sacré joueur de ballon, le genre à soulever un stade sur une accélération, une séquence de dribbles, une frappe. Il nous manquera cet été ! », a ajouté le journaliste de L’Équipe.