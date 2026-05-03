«Ça a été décidé en un mois» : Le père de Kvaratskhelia balance sur son transfert au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier 2025, le PSG déboursait 70M€ afin de conclure l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Devenu l’un des meilleurs joueurs du club parisien, l’ailier géorgien reste malgré tout attaché à son ancien club en Italie. Son père a d’ailleurs lâché quelques révélations sur les coulisses de l’arrivée de son fils en France.

Le PSG peut compter sur un véritable phénomène en ses rangs. Auteur d’un doublé mardi soir face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia semble inarrêtable sur ces derniers mois de compétition. Très rapidement, le Géorgien est devenu l’un des éléments très importants de la formation de Luis Enrique. Recruté en janvier 2025, l’ancien du Napoli s’est rapidement incorporé au système du PSG, lui qui brille notamment par sa capacité à se distinguer dans les grands rendez-vous européen.

« Le transfert à Paris a été décidé en un mois » En déboursant « seulement » 70M€ pour un joueur de sa qualité, le PSG a réalisé un gros coup avec Khvicha Kvaratskhelia. Auprès du média géorgien Kviris Palitra, le père du numéro 7 parisien a d’ailleurs raconté les coulisses de la signature de son fils au PSG. « Le transfert à Paris a été décidé en un mois. Khvicha a pris cette décision, évidemment en accord avec son agent et sa famille. Il a estimé qu’il était temps de partir, mais nous aimons toujours beaucoup Naples », a ainsi confié Badri Kvaratskhelia, avant de poursuivre.