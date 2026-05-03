«Ça a été décidé en un mois» : Le père de Kvaratskhelia balance sur son transfert au PSG !

En janvier 2025, le PSG déboursait 70M€ afin de conclure l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Devenu l’un des meilleurs joueurs du club parisien, l’ailier géorgien reste malgré tout attaché à son ancien club en Italie. Son père a d’ailleurs lâché quelques révélations sur les coulisses de l’arrivée de son fils en France.
Le PSG peut compter sur un véritable phénomène en ses rangs. Auteur d’un doublé mardi soir face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia semble inarrêtable sur ces derniers mois de compétition. Très rapidement, le Géorgien est devenu l’un des éléments très importants de la formation de Luis Enrique. Recruté en janvier 2025, l’ancien du Napoli s’est rapidement incorporé au système du PSG, lui qui brille notamment par sa capacité à se distinguer dans les grands rendez-vous européen.
« Le transfert à Paris a été décidé en un mois »
En déboursant « seulement » 70M€ pour un joueur de sa qualité, le PSG a réalisé un gros coup avec Khvicha Kvaratskhelia. Auprès du média géorgien Kviris Palitra, le père du numéro 7 parisien a d’ailleurs raconté les coulisses de la signature de son fils au PSG. « Le transfert à Paris a été décidé en un mois. Khvicha a pris cette décision, évidemment en accord avec son agent et sa famille. Il a estimé qu’il était temps de partir, mais nous aimons toujours beaucoup Naples », a ainsi confié Badri Kvaratskhelia, avant de poursuivre.
Le clan Kvaratskhelia reste très attaché à Naples
« Pour moi, c’était déjà une grande joie de voir Khvicha jouer pour l’ancienne équipe de Diego Maradona, et remporter le Scudetto et être élu meilleur joueur de la saison a été le point d’orgue fantastique de cette saison extraordinaire. Nous aimons aussi Naples, et les supporters de Khvicha l’adoraient », conclut le père de la star du PSG, qui a écrit sa légende en Italie, où les supporters napolitains lui ont d’ailleurs donné son surnom actuel « Kvaradona » en hommage à l’illustre Argentin…