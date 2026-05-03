Kvaratskhelia en feu au PSG : «Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano»

En très grande forme, Khvicha Kvaratskhelia a encore une fois impressionné contre le Bayern Munich en inscrivant un doublé. A tel point que le Géorgien s'impose désormais comme le leader offensif du PSG. Pour Didier Domi, certains actions sont mêmes de la trempe de Ribéry, Messi et Ronaldo.
Arrivé en janvier 2025 au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a changé le visage de l'équipe de Luis Enrique en seulement quelques semaines. L'ailier géorgien a brillé et continue de le faire surtout en Ligue des champions comme en témoigne son nouveau doublé contre le Bayern Munich la semaine dernière. De quoi impressionner Didier Domi.
Domi est fan de Kvaratskhelia
« Ça, c’est du pur talent. Quand il joue à ce niveau-là, quelle tactique d’entraîneur va pouvoir le stopper en un contre un ? Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano quand ils ont débuté sur l’aile. Même Ronaldinho à l’entraînement avec nous au PSG. Ces mecs-là, ils peuvent rater sept fois, mais ils vont revenir encore et encore. Ils ont du courage, et c’est ça leur force. Kvara a décidé d’ouvrir la porte. Tu vois Kimmich galoper, faire un sprint pour ne pas laisser Kvara en un contre un, parce qu’il sait qu’il y a 80 % de chance qu’il y ait but. La solution – j’en reviens à ce que Kimmich a fait –, c’est de faire une prise à deux. Sur ce match, il y avait tellement de un-contre-un que c’était impossible. Le match était tellement éprouvant physiquement pour les milieux que les transitions faisaient du mal », confie-t-il dans les colonnes de So Foot.
«Ça, c’est du pur talent»
Et alors qu'Ousmane Dembélé a été élu homme du match, Didier Domi aurait donné ce trophée à un joueur du Bayern Munich : « J’ai un grand respect pour Ousmane, et il a quand même marqué deux buts. Mais l’homme du match, c’est Olise. Ça aurait pu être Luis Díaz aussi. Il y en avait tellement sur le terrain, mais la qualité pure, c’était Olise. La première période d’Ousmane, elle est un peu difficile dans ses choix, dans sa finition. »