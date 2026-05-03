Kvaratskhelia en feu au PSG : «Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme, Khvicha Kvaratskhelia a encore une fois impressionné contre le Bayern Munich en inscrivant un doublé. A tel point que le Géorgien s'impose désormais comme le leader offensif du PSG. Pour Didier Domi, certains actions sont mêmes de la trempe de Ribéry, Messi et Ronaldo.

Arrivé en janvier 2025 au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a changé le visage de l'équipe de Luis Enrique en seulement quelques semaines. L'ailier géorgien a brillé et continue de le faire surtout en Ligue des champions comme en témoigne son nouveau doublé contre le Bayern Munich la semaine dernière. De quoi impressionner Didier Domi.

Domi est fan de Kvaratskhelia « Ça, c’est du pur talent. Quand il joue à ce niveau-là, quelle tactique d’entraîneur va pouvoir le stopper en un contre un ? Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano quand ils ont débuté sur l’aile. Même Ronaldinho à l’entraînement avec nous au PSG. Ces mecs-là, ils peuvent rater sept fois, mais ils vont revenir encore et encore. Ils ont du courage, et c’est ça leur force. Kvara a décidé d’ouvrir la porte. Tu vois Kimmich galoper, faire un sprint pour ne pas laisser Kvara en un contre un, parce qu’il sait qu’il y a 80 % de chance qu’il y ait but. La solution – j’en reviens à ce que Kimmich a fait –, c’est de faire une prise à deux. Sur ce match, il y avait tellement de un-contre-un que c’était impossible. Le match était tellement éprouvant physiquement pour les milieux que les transitions faisaient du mal », confie-t-il dans les colonnes de So Foot.