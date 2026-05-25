«Je ne peux pas y aller», L’OM recalé à cause du clan Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de son nouveau directeur sportif, l'OM semble bien parti pour enrôler Grégory Lorenzi à ce poste. Mathieu Bodmer, qui vient de quitter Le Havre a également été évoqué comme une option crédible pour l'OM. Mais il refuse en raison de son passif au PSG, et il devrait surtout prendre la direction du SM Caen, détenu par Kylian Mbappé et son entourage,

Ça bouge en coulisses du côté de l'OM ! Medhi Benatia quitte ses fonctions de directeur sportif après avoir déjà présenté une première fois sa démission il y a plusieurs mois (qui avait été refusée par Frank McCourt), et le club phocéen est donc en quête de son successeur. Selon les dernières tendances, Grégory Lorenzi devrait être l'heureux élu après avoir fait ses armes avec Brest, et d'autres pistes ont également été étudiées par l'OM depuis quelques semaines, comme celle menant à Mathieu Bodmer. Après son passage remarqué au Havre, l'ancien joueur du PSG changer lui aussi de projet cet été, mais il a officiellement recalé l'OM.

Bodmer recale l'OM pour le SM Caen de Mbappé Interrogé par Winamax, Mathieu Bodmer a clairement indiqué qu'il ne pouvait pas signer à l'OM après avoir porté les couleurs du PSG durant sa carrière de joueur : « L'intérêt de l'OM ? Ça me flatte pas et ça m'a fatigué pendant 24 heures de devoir répondre aux gens qui pensaient que c'était faisable. Je suis d'une autre couleur. Il y a deux clubs où je ne peux pas aller : Marseille et le FC Rouen », assure Bodmer qui devrait, sauf énorme surprise, prendre la direction du SM Caen, le club détenu par Kylian Mbappé et son entourage.