«Il ne pouvait rien lui arriver de mieux» : Paul Seixas enchaine les galères avant le Tour de France et c’est une bonne nouvelle

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas a décidé de participer à son premier Tour de France cet été. Le 4 juillet prochain, il prendra donc le départ de la Grande Boucle à Barcelone. En attendant, il a décidé de se préparer en participant au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le fait est que cet épreuve est loin d’être un long fleuve tranquille pour Seixas. Et c’est possiblement un mal pour un bien.

Cet été, Paul Seixas sera très attendu sur les routes du Tour de France et son duel face à Tadej Pogacar fait d’ores et déjà saliver les fans. En attendant la Grande Boucle, le Français de 19 ans s’est aligné au départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Avant la dernière étape ce dimanche, il pointe à la 6ème place, accusant 1min54 de retard sur le leader, Luke Tuckwell. Mais voilà que malgré ce classement, Seixas et la Décathlon CMA CGM enchainent les galères, à l’image de la chute du crack tricolore ce samedi.

« Je préfère 100 fois ça que s’il avait gagné en explosant tout le monde » Commentant la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi sur France Télévisions, Thomas Voeckler a réagi à l’enchainement des galères de Paul Seixas et de Décathlon CMA CGM. C’est ainsi qu’il a fait savoir : « C’est une journée pleine d’apprentissage. Une semaine pleine d’apprentissage pour Paul Seixas et peut-être même son équipe. Première journée, dans le final, on perd quelques précieuses secondes en ayant perdu le matin un des grimpeurs censés l’accompagner en montagne. Ensuite, il y a le chrono par équipe où finalement ça a moins bien marché qu’espéré. Ensuite il y a eu ce vendredi cette erreur d’inattention en début de course qui a fait qu’ils ont dû cravacher un peu toute la journée. Et aujourd’hui, cette chute. C’est un condensé d’apprentissage. Franchement, je vais peut-être être dur, mais pour moi, il ne pouvait rien lui arriver de mieux avant le Tour de France que cette semaine. Je préfère 100 fois ça que s’il avait gagné en explosant tout le monde avec peut-être un surplus de confiance qui là aurait été dangereux ».