Tour de France - Paul Seixas au-dessus d’Alaphilippe : «On va peut-être entrer dans une autre dimension»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, le départ du Tour de France sera donné de Barcelone. Le début de 3 semaines de compétition au cours desquelles les caméras seront notamment braquées sur Paul Seixas. A 19 ans, le Français va participer à sa première Grande Boucle. Le voilà aujourd’hui très attendu étant donné son talent qui pourrait faire de lui le digne successeur de Bernard Hinault après les espoirs placés en Romain Bardet, Thibaut Pinot ou encore Julian Alaphilippe.

Disputant actuellement le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas peaufine sa préparation en vue du Tour de France. Le coureur de la Décathlon CMA CGM va participer à 19 ans à sa première Grande Boucle cette année. Très attendu sur les routes de la plus belles des courses cyclistes, le nouveau phénomène du cyclisme mondial pourrait jouer les trouble-fêtes derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Compte tenu de la présence de Seixas, cette édition 2026 du Tour de France est donc très attendue et ce n’est pas son directeur, Christian Prudhomme, qui dira le contraire.

« Depuis Bernard Hinault, on n’a pas eu une telle pépite dans le cyclisme français » « C’est une année singulière en raison de la présence de Paul Seixas. D’un côté, on aimerait le laisser tranquille, il n’a que 19 ans… Mais on ne va pas le laisser tranquille médiatiquement, et moi non plus d’ailleurs. Depuis Bernard Hinault, on n’a pas eu une telle pépite dans le cyclisme français. Ça ne veut pas dire qu’il est favori du Tour. Le favori reste Tadej Pogacar et son rival numéro 1 s’appelle Jonas Vingegaard qui vit une saison exceptionnelle avec ses victoires à Paris-Nice, sur le Tour de Catalogne, et au Giro. Est-ce que j’ai pesé dans sa venue ? Non, absolument pas. En revanche, au fur et à mesure de sa saison, ma position a évolué. J’avais dit, au début, qu’on ne lui en voudrait pas s’il faisait l’impasse. Et puis il a fait son numéro en solo de 42 km en Ardèche, puis il y a eu son incroyable Tour du Pays basque, sa victoire à la Flèche Wallonne, son duel avec Pogacar à Liège. Au final, sa présence s’est imposée comme une évidence. Il sera donc le plus jeune coureur au départ du Tour depuis 1937 et avec des ambitions », a d’abord confié Christian Prudhomme pour Sud Ouest.