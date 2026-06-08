Tour de France : Marion Rousse règle un gros débat qui concerne Paul Seixas

A 19 ans, Paul Seixas s’apprête à disputer son premier Tour de France. Le 4 juillet prochain, le Français s’alignera au départ de la Grande Boucle à Barcelone. Le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a donc décidé de participer à ce grand évènement, provoquant toutefois des doutes chez certains se demandant si Seixas était prêt. Marion Rousse a pris position sur ce sujet.
Alors que la France attend le successeur de Bernard Hinault depuis de longues années maintenant, Paul Seixas pourrait être l’heureux élu. Sera-t-il le prochain Français à remporter le Tour de France ? A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM va en tout cas découvrir la Grande Boucle cet été pour la première fois. Ayant montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, Seixas tentera donc de le faire sur le Tour de France. Mais est-il pour autant capable de tenir cet effort sur 3 semaines de compétition ? C’est aujourd’hui encore une inconnue ce qui a fait dire à beaucoup que Paul Seixas aura dû d’abord aller disputer la Vuelta ou le Giro pour se tester.
Paul Seixas sur le Tour de France, c’est trop tôt ?
Il y en a toutefois d’autres qui estiment que Paul Seixas a eu raison de participer au Tour de France. C’est le cas de Marion Rousse. Avant même l’officialisation de la décision du coureur de 19 ans, la directrice du Tour de France femmes expliquait : « Devrait-il participer à la prochaine édition ? Il a clairement la clé, mais je dirais : oui ! Je ne sais pas s'il est physiquement prêt – il n'a jamais participé à une course de trois semaines. Mais mentalement, il l'est assurément. D’ailleurs, qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? Ou d’avoir perdu cinq minutes lors d’une mauvaise journée ? Personne. Il a 19 ans, c’est un gamin ».
« Depuis qu’on me pose la question je dis bien sûr qu’il faut qu’il le fasse »
Maintenant que Paul Seixas a décidé de participer au Tour de France, Marion Rousse l’a assuré : il est prêt. En effet, invitée récemment du Super Moscato Show sur RMC, elle a fait savoir : « Est-ce qu’il est capable de gagner cette année ? Gagner non. Mais par contre je crois que j’étais l’une des seules spécialistes à vouloir le voir au départ du Tour. Depuis qu’on me pose la question je dis bien sûr qu’il faut qu’il le fasse. J’ai eu la chance de le rencontrer sur les derniers Mondiaux, j’ai pu un peu apprivoiser le personnage et j’ai vu que la pression ne l’atteignait pas. Il n’a peur de rien. Mentalement, il est prêt. Et puis il faut réfléchir différemment. Il y a encore 5-6 ans, le vélo était différent. Il y a 5-6 ans, il fallait qu’il aille sur la Vuelta, mais maintenant, on arrive dans une époque où les jeunes… Et qui nous dit que la saison prochaine il marchera plus ? Ça va tellement vite dans une carrière. En plus, ça sera peut-être la seule et unique année où il peut venir sans pression. On ne sait pas ce qu’il vaut sur 3 semaines ».