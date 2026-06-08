Tour de France : Marion Rousse règle un gros débat qui concerne Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas s’apprête à disputer son premier Tour de France. Le 4 juillet prochain, le Français s’alignera au départ de la Grande Boucle à Barcelone. Le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a donc décidé de participer à ce grand évènement, provoquant toutefois des doutes chez certains se demandant si Seixas était prêt. Marion Rousse a pris position sur ce sujet.

Alors que la France attend le successeur de Bernard Hinault depuis de longues années maintenant, Paul Seixas pourrait être l’heureux élu. Sera-t-il le prochain Français à remporter le Tour de France ? A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM va en tout cas découvrir la Grande Boucle cet été pour la première fois. Ayant montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, Seixas tentera donc de le faire sur le Tour de France. Mais est-il pour autant capable de tenir cet effort sur 3 semaines de compétition ? C’est aujourd’hui encore une inconnue ce qui a fait dire à beaucoup que Paul Seixas aura dû d’abord aller disputer la Vuelta ou le Giro pour se tester.

Paul Seixas sur le Tour de France, c’est trop tôt ? Il y en a toutefois d’autres qui estiment que Paul Seixas a eu raison de participer au Tour de France. C’est le cas de Marion Rousse. Avant même l’officialisation de la décision du coureur de 19 ans, la directrice du Tour de France femmes expliquait : « Devrait-il participer à la prochaine édition ? Il a clairement la clé, mais je dirais : oui ! Je ne sais pas s'il est physiquement prêt – il n'a jamais participé à une course de trois semaines. Mais mentalement, il l'est assurément. D’ailleurs, qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? Ou d’avoir perdu cinq minutes lors d’une mauvaise journée ? Personne. Il a 19 ans, c’est un gamin ».