Cyclisme : Seixas nomme son principal rival...

Alexandre Higounet

Paul Seixas entre dans la dernière ligne droite du Tour Auvergne-Rhône Alpes avec trois arrivées au sommet après de grands parcours dans les cols alpestres. Le Français apparaît déterminé à combattre, ce qui tend à indiquer qu'ils sera offensif. Et il a cité le nom du coureur le plus dangereux selon lui au classement général...

Paul Seixas entre aujourd'hui dans la dernière ligne droite du Tour Auvergne Rhône-Alpes, avec trois étapes particulièrement corsées dans les Alpes, où le Français pourrait trouver le terrain pour faire la différence et combler le temps perdu lors du contre-la-montre par équipes. Dans cette optique, le jeune Français n'a pas fait mystère qu'il allait se montrer offensif...

« On peut regarder les deux étapes après celle d'aujourd'hui, ça va être très difficile » Seixas a ainsi déclaré dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Oui, sans aucun doute, nous voulons rendre la course plus difficile aujourd'hui. Nous nous attendons donc à une guerre d'usure et ce sera une bonne journée pour nous tester. Aujourd'hui, l'arrivée n'est pas très difficile, donc voilà, nous ne prévoyons pas de grandes différences. Mais l'objectif est de tester les jambes et de voir comment elles réagissent. Désormais, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de guerre psychologique, tout sera une question de puissance. On peut regarder les deux étapes après celle d'aujourd'hui, ça va être très difficile. Donc maintenant, il s'agit vraiment de se tester aujourd'hui pour voir comment on se comportera dans les prochains jours ».