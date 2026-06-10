Cyclisme : Signaux favorables pour Seixas !

Alexandre Higounet

Alors qu'il peaufine sa préparation pour le Tour de France en reprenant la compétition sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes, avec l'objectif de le gagner, Paul Seixas a certes perdu du temps hier du fait d'une légère contre-performance de l'équipe Décathlon CMA CGM dans le chrono par équipe, mais lorsqu'on analyse la course, les signaux apparaissent tout de même très favorables...

Si Paul Seixas est avant tout sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes pour retrouver le rythme de la course avant le départ du Tour de France, le fait est qu'il s'est tout de même fixé comme objectif de l'emporter, sachant qu'il s'agit de l'une des plus grandes courses par étapes de la saison en dehors des Grands Tours.

Seixas dégage une grande sérénité aussi parce qu'il se sent fort Hier, le Français a connu un premier contre-temps avec la contre-performance de son équipe Décathlon-CMA CGM lors du chrono par équipes, le reléguant à une minute de certains rivaux au général. Pour autant, Seixas n'est pas apparu perturbé ni mangé par une quelconque pression négative à l'arrivée, dégageant au contraire une réelle tranquillité, une solide confiance en lui et en ses coéquipiers.