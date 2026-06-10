Cyclisme : Signaux favorables pour Seixas !

Alors qu'il peaufine sa préparation pour le Tour de France en reprenant la compétition sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes, avec l'objectif de le gagner, Paul Seixas a certes perdu du temps hier du fait d'une légère contre-performance de l'équipe Décathlon CMA CGM dans le chrono par équipe, mais lorsqu'on analyse la course, les signaux apparaissent tout de même très favorables...
Si Paul Seixas est avant tout sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes pour retrouver le rythme de la course avant le départ du Tour de France, le fait est qu'il s'est tout de même fixé comme objectif de l'emporter, sachant qu'il s'agit de l'une des plus grandes courses par étapes de la saison en dehors des Grands Tours.
Seixas dégage une grande sérénité aussi parce qu'il se sent fort
Hier, le Français a connu un premier contre-temps avec la contre-performance de son équipe Décathlon-CMA CGM lors du chrono par équipes, le reléguant à une minute de certains rivaux au général. Pour autant, Seixas n'est pas apparu perturbé ni mangé par une quelconque pression négative à l'arrivée, dégageant au contraire une réelle tranquillité, une solide confiance en lui et en ses coéquipiers.
Le témoignage d'un coéquipier qui en dit long !
Au-delà du caractère de champion que cela démontre chez lui, Seixas a aussi su prendre de la distance sur le résultat du jour car il s'est probablement très bien senti à titre personnel. Car lorsqu'on analyse la prestation en détail, les signaux apparaissent plutôt très favorables. On a d'ailleurs vu à un moment son équipier Daan Hoole lui demander de rouler un peu moins fort dans un faux-plat montant pour ne pas trop mettre l'équipe dans le rouge. Hoole a ainsi raconté à l'arrivée, comme rapporté par cyclinguptodate.com : « Paul est évidemment un coureur très fort. C'est l'un des meilleurs grimpeurs au monde. Quand il est en tête dans la montée, le rythme s'accélère naturellement. Nous avions perdu Stefan [Bisseger], alors je lui ai dit qu'il devait prendre des relais plus longs. Il l'a finalement fait et il a été extrêmement performant. Vraiment le moteur de notre équipe ». Même si ça n'a pas suffi car l'équipe s'est vite retrouvée en infériorité numérique trop importante pour lutter à armes égales, la prestation de Seixas ouvre de solides espoirs pour la fin de semaine.