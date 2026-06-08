Cyclisme : Pogacar, l'anecdote qui en dit long sur ce qui attend Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'ils sont en stage en Espagne pour préparer le Tour de France, les coureurs de la Red Bull-Bora Hansgrohe, autour de Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, ont croisé plusieurs fois la route de Tadej Pogacar dans les ascensions. Et une anecdote en dit long sur ce qui attend Paul Seixas en juillet face au double champion du monde slovène...

En stage de préparation pour le Tour de France en Espagne, l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe appelée à entourer les deux leaders Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, a croisé plusieurs fois la route de Tadej Pogacar lors de différentes ascensions. Et l'anecdote, raconté au Het Laatste Niews par le Belge Maxim Van Gils, s'avère particulièrement parlante.

« Au début, nous avons cru qu'il bluffait un peu » Van Gils a ainsi raconté, dans des propos relayées par cyclinguptodate.com : « Tadej nous a dépassés plusieurs fois, et il allait très vite. Nous ne roulions pas lentement, mais Tadej grimpait la côte à un rythme effréné. Au début, nous avons cru qu'il bluffait un peu et qu'il s'était caché dans les buissons quelques virages plus loin. Mais une fois arrivés en haut, nous l'avons revu. C'était donc vraiment un effort en montée tout à fait normal pour lui. Je l'ai trouvé très maigre ».