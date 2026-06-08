Cyclisme - Tour de France : Seixas ne se trompe pas d'objectif !

Alexandre Higounet

En pleine préparation pour le Tour de France, Paul Seixas dispute actuellement le Tour Auvergne-Rhône Alpes. S'il entend bien sûr essayer de remporter la course, le prodige français ne se trompe pas de cible et reste avant tout dans l'idée d'arriver à son maximum pour lutter avec Pogacar et Vingegaard dans la conquête du maillot jaune. Un élément en témoigne.

Paul Seixas dispute actuellement le Tour Auvergne-Rhône Alpes, anciennement appelé Dauphiné Libéré, afin de retrouver la compétition avant le Tour de France. L'idée de jouer la gagne cette semaine occupe bien sûr les esprits du jeune prodige français. Mais le leader de l'équipe Décathlon-CMA CGM ne se trompe pas de combat pour autant, et garde bien à l'idée que la finalité reste d'arriver au maximum de ses moyens en juillet pour être en mesure de lutter avec Pogacar et Vingegaard pour le maillot jaune. Un élément en témoigne clairement.

« Je ne sais pas si c’est la bonne idée de prendre le maillot directement » Interrogé hier matin au départ de la première étape, qui était montagneuse et susceptible de lui permettre de lever les bras et éventuellement faire des écarts, Paul Seixas a en effet répondu, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est sûr que la préparation s’est bien passée. J’arrive en forme, on a une belle équipe et on est vraiment prêts. L’année dernière, j’ai déjà fait cette course. C’était extrêmement dur. Cette année, je suis content de pouvoir me réaligner ici. C’est une très belle course dans ma région et je suis content de pouvoir y participer. Aujourd’hui ? Cela va être une étape très difficile, donc on va essayer de contrôler un peu la course et d’essayer de passer l’étape sans encombre, c’est le plus important. Je ne sais pas si c’est la bonne idée de prendre le maillot directement, mais on verra comment ça se passe et quel sera le scénario de la course. C’est surtout qu’un contre-la-montre par équipes en troisième étape, c’est assez atypique. Il faut garder l’équipe au maximum en forme. Ça nous éviterait d’avoir à faire beaucoup de travail demain, qui sera une très longue journée, et le contre-la-montre par équipes sera vraiment déterminant ».