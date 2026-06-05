Cyclisme - Tour de France : Pogacar et Vingegaard sécurisent leur gros rouleur

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France se profile à l'horizon, les armadas des grands leaders ont-elles l'intention de porter le combat sur tous les terrains, y compris dans le vent ? En tout cas, à quelques heures d'intervalle, UAE Team Emirates et Visma-Lease A Bike viennent de sécuriser l'avenir de leur gros rouleur appelé à assister Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dans ces moments-là.

Alors que le Tour de France approche à vitesse grand V, les équipes UAE Team Emirates et Visma-Lease A Bike fourbissent leurs armes autour de leur leader Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard avant l'affrontement de juillet. Hasard ou pas, les deux équipes ont mis en avant le collectif ces dernières heures et prolongé au passage les contrats de deux solides équipiers et gros rouleurs, Nils Politt côté UAE Team Emirates et Edoardo Affini côté Visma-Lease A Bike, ce dernier selon les information du média Wielerflits, relayées par cyclinguptodate.com.

Vers des gros combats dans le vent sur les étapes de plat ? Nils Politt a lui officialisé sa prolongation, déclarant dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « Je suis vraiment ravi de poursuivre l'aventure avec l'équipe UAE Team Emirates-XRG. Dès mon arrivée, je me suis senti comme chez moi et, au fil des années, cette équipe est devenue une véritable seconde famille. L'ambiance au sein du groupe est unique : tout le monde travaille dur ensemble, mais prend aussi beaucoup de plaisir à être ensemble, ce qui fait toute la différence lors d'une longue saison. Je me sens apprécié ici, à la fois comme coureur et comme personne, et cela a grandement facilité ma décision. Nous avons déjà accompli de grandes choses ensemble, mais je suis convaincu que nous avons encore un beau parcours devant nous. Je suis impatient de continuer cette aventure avec l'équipe pour les années à venir ».