Cyclisme - Tour de France : Pogacar considère bien Seixas comme un rival pour le maillot jaune !

Alexandre Higounet

Paul Seixas va prendre ce dimanche le départ du Tour Auvergne-Rhône Alpes, anciennement appelé Criterium du Dauphiné Libéré, où il retrouvera notamment sur sa route Isaac Del Toro et Juan Ayuso. A coup sûr, Tadej Pogacar suivra son évolution de très près sur un parcours exigeant et très montagneux. Car au sein de l'équipe UAE Team Emirates, on ne cache pas que le Français est désormais considéré comme un authentique rival.

Dimanche, Paul Seixas va lancer un nouveau rendez-vous important avec le Tour Auvergne-Rhône Alpes, sa course par étapes préparatoire au Tour de France, sur laquelle le jeune prodige français espère mesurer un vrai progrès dans sa capacité à récupérer et répéter les longs efforts par rapport à l'an dernier, lui qui avait fini l'épreuve à une extraordinaire huitième place pour sa première année pro à 18 ans, mais épuisé.

« Seixas a montré l'année dernière et cette année de quoi il est capable » Paul Seixas est probablement plusieurs crans au-dessus aujourd'hui dans ce type d'effort, et il espère en avoir la confirmation lors de l'épreuve, comme il l'a déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d'ambitions, après trois semaines de préparation en altitude. Cette semaine sera importante pour moi car je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en termes de récupération, à celles de l'année dernière, quand j'avais terminé 8e de la course. Sur des routes que je connais très bien, celles de ma région, je vais viser la victoire et approfondir encore les repères qu'on a mis en place depuis le début de l'année avec toute l'équipe en vue du Tour de France ».