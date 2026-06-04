Cyclisme : « Vingegaard ? C'est un homme incroyablement gentil »

Alexandre Higounet

Vainqueur du Tour d'Italie comme il en rêvait, faisant de lui un membre du clan restreint des coureurs ayant remporté les trois Grands Tours, Jonas Vingegaard est parvenu à fédérer autour de lui une équipe disposée à tout faire pour l'aider dans sa reconquête du Tour de France. Au sein de la formation hollandaise, on a tenu des mots très forts pour saluer l'attitude et la personnalité du coureur danois.

C'est lorsqu'il a remporté la Vuelta l'été dernier que Jonas Vingegaard, de l'aveu du manager de Visma-Lease A Bike Marc Reef, a eu l'idée de partir à la conquête du Giro au plus vite pour rejoindre le cercle fermé des champions vainqueurs des trois Grands Tours. Reef a ainsi raconté à Sporza.be : « C'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de participer au Giro en 2026. Nous avons bien géré la situation. Nous avions élaboré un bon plan. Le fait qu'il se concrétise enfin ici est formidable ».

« Jonas a dit : "Une chose est sûre, si l'occasion se présente de donner sa chance à Sepp, il faut la saisir" » Et si Jonas Vingegaard peut désormais se tourner vers le Tour de France avec ambition, c'est qu'au-delà de son niveau personnel sur le plan physique et mental, il est parvenu à fédérer autour de lui une équipe prête à se dévouer à 100% pour l'aider à terrasser Tadej Pogacar et reconquérir le maillot jaune. A l'image de ce que fait Pogacar avec ses équipiers, Jonas Vingegaard sait rendre quand on lui donne, comme le décrivait Richard Plugge, le patron de l'équipe hollandaise, au milieu de la troisième semaine du Giro, toujours dans Sporza : « C'est quelqu'un de formidable. Vous le verrez vendredi. Il donnera à Sepp (Kuss) l'opportunité de gagner. Il est très attentionné envers tout le monde ; c'est un homme incroyablement gentil. Il s'affirme de plus en plus comme un véritable leader au sein de notre équipe ». Le son de cloche est le même chez Marc Reef : « Après avoir discuté des plans pour le Giro, Jonas a déjà dit : "Une chose est sûre, si l'occasion se présente de donner sa chance à Sepp, il faut la saisir" ».