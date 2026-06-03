Cyclisme - Tour de France : Contador sceptique sur le storytelling de Vingegaard et Visma-Lease A Bike...

Alexandre Higounet

Depuis qu'il a opté pour un détour par le Giro dans son approche du Tour de France, Jonas Vingegaard explique, et avec lui l'ensemble du staff de la Visma-Lease A Bike, que l'enchaînement de deux Grands Tours lui est plutôt bénéfique, que son niveau de forme a tendance à augmenter au fil du temps plutôt que l'inverse. Une explication qui ne convainc Alberto Contador qu'à moitié...

Depuis qu'il a annoncé son intention de disputer le Tour d'Italie en amont du Tour de France, Jonas Vingegaard, et avec lui l'équipe Visma-Lease A Bike, a toujours justifié ce choix en avançant ses données passées, qui ont montré que lorsqu'il effectuait deux Grands Tours dans une saison, son niveau de forme s'avérait ne pas pâtir de l'enchaînement. Au contraire, le leader danois aurait tendance à monter en puissance lors de son deuxième Grand Tour.

« Jusqu'à présent, Pogacar n'était pas là lors du deuxième Grand Tour de Vingegaard... » A l'occasion d'une intervention au micro d'Eurosport, Alberto Contador s'est montré plutôt sceptique sur le storytelling de Visma-Lease A Bike, expliquant dans des propos rapportés cyclinguptodate.com : « Cette théorie qu'ils ont au sein de l'équipe, et qui m'a surpris vu l'insistance du directeur sportif à ce sujet, c'est que Jonas Vingegaard est toujours plus performant lors du deuxième Grand Tour. Seulement jusqu'à présent, Pogacar n'était pas là lors du deuxième Grand Tour de Vingegaard ».