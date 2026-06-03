Cyclisme - Tour de France : L'ancien boss de Lance Arsmtrong pointe un argument en faveur de Vingegaard

Alexandre Higounet

Avec la victoire écrasante de Jonas Vingegaard au Giro, conformément au plan d'approche du Tour que s'était fixé le Danois en début de saison, la question de savoir s'il sera cette année en mesure de lutter réellement avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune occupe tous les esprits. A l'occasion du podcast The Move, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong Johan Bruyneel a mis en avant un argument qui selon lui pourrait faire pencher la balance du côté de Vingegaard.

Avec la victoire écrasante de Jonas Vingegaard sur le Giro, conformément au plan de vol qu'il s'était fixé en début de saison en vue du Tour de France, la question de savoir s'il sera cette année réellement en mesure de concurrencer Tadej Pogacar pour le maillot jaune est posée. Elle occupe d'ailleurs la majorité des débats aujourd'hui.

« Jonas Vingegaard et Visma peuvent désormais aborder le Tour de France sans pression excessive » A l'occasion du podcast The Move, Johan Bruyneel, l'ancien DS de Lance Armstrong, évoque bien sûr le sujet, mais en l'abordant par un angle qui n'est pas physique, mais plutôt mental. Bruyneel a ainsi analysé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Jonas Vingegaard et Visma peuvent désormais aborder le Tour de France sans pression excessive. Ils ont remporté le Giro, Jonas a gagné toutes les courses auxquelles il a participé. Il veut gagner le Tour, mais il arrive serein. Pogacar est maintenant dans une situation différente, car quand on est le meilleur et que tout le monde attend la victoire, tout résultat autre qu'une victoire est un échec. Pour lui et pour l'équipe UAE. Ce qui n'est pas le cas pour Visma ».