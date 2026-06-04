Cyclisme : Seixas ne doit pas se tromper d'objectif...

Dans quelques jours, Paul Seixas va reprendre la compétition au Tour Auvergne-Rhône Alpes, à moins d'un mois du départ du Tour de France. Le prodige français sait que la course d'une semaine doit servir avant tout de répétition pour juillet, tant d'un point de vue individuel que collectif, et que s'il vise évidemment la victoire, cet objectif ne doit pas l'amener à trop taper dans ses réserves. Plus facile à dire qu'à faire.
Dimanche, quasiment un mois et demi après Liège Bastogne Liège, sa dernière course, Paul Seixas va reprendre la compétition au Tour Auvergne-Rhône Alpes, à moins d'un mois du départ du Tour de France. Sur un parcours très difficile, avec des adversaires de très haut niveau comme Juan Ayuso et Isaac Del Toro, le jeune leader de Décathlon-CMA CGM ne cache pas qu'il visera la victoire.
« J'aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d'ambitions »
Paul Seixas a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d'ambitions, après trois semaines de préparation en altitude. Cette semaine sera importante pour moi car je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en termes de récupération, à celles de l'année dernière, quand j'avais terminé 8e de la course. Sur des routes que je connais très bien, celles de ma région, je vais viser la victoire et approfondir encore les repères qu'on a mis en place depuis le début de l'année avec toute l'équipe en vue du Tour de France ».
« Je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en termes de récupération, à celles de l'année dernière »
S'il a bien conscience que la course d'une semaine doit avant tout servir de répétition et de montée en puissance avant le Tour de France, le jeune coureur français va chercher logiquement à l'emporter. Mais, compte tenu de la difficulté et de l'exigence particulièrement élevée du parcours cette saison, il devra veiller à ne pas tomber dans le piège d'aller trop souvent au-delà de lui-même pour gagner et de trop en laisser sur la route avant le Tour de France. Bien sûr, tout cela est plus facile à dire qu'à faire, mais nul doute qu'au sein de l'équipe Décathlon-CMA CGM, on ne perdra pas le cap du vue, à savoir que Paul Seixas arrive au maximum de ses possibilités sur le Tour de France.