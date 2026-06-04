Cyclisme : Seixas ne doit pas se tromper d'objectif...

Alexandre Higounet

Dans quelques jours, Paul Seixas va reprendre la compétition au Tour Auvergne-Rhône Alpes, à moins d'un mois du départ du Tour de France. Le prodige français sait que la course d'une semaine doit servir avant tout de répétition pour juillet, tant d'un point de vue individuel que collectif, et que s'il vise évidemment la victoire, cet objectif ne doit pas l'amener à trop taper dans ses réserves. Plus facile à dire qu'à faire.

Dimanche, quasiment un mois et demi après Liège Bastogne Liège, sa dernière course, Paul Seixas va reprendre la compétition au Tour Auvergne-Rhône Alpes, à moins d'un mois du départ du Tour de France. Sur un parcours très difficile, avec des adversaires de très haut niveau comme Juan Ayuso et Isaac Del Toro, le jeune leader de Décathlon-CMA CGM ne cache pas qu'il visera la victoire.

« J'aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d'ambitions » Paul Seixas a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'aborde ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec beaucoup d'ambitions, après trois semaines de préparation en altitude. Cette semaine sera importante pour moi car je vais pouvoir comparer mes sensations, notamment en termes de récupération, à celles de l'année dernière, quand j'avais terminé 8e de la course. Sur des routes que je connais très bien, celles de ma région, je vais viser la victoire et approfondir encore les repères qu'on a mis en place depuis le début de l'année avec toute l'équipe en vue du Tour de France ».